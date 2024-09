- La pentola è tornata al suo prezioso stato metallico.

La collezione di medaglie è ora completa, ma Niko Kappel non trova conforto in questa realtà. Al posto della seconda medaglia d'oro paralimpica, il lanciatore di peso di VfB Stuttgart ha dovuto accontentarsi dell'argento alle Olimpiadi di Parigi. A Tokyo tre anni fa, ha vinto il bronzo, e nel 2016 era imbattibile a Rio de Janeiro. In questo evento, come campione del mondo, Kappel mirava alla vetta. Tuttavia, il suo lancio più lungo a Parigi si è fermato a 13.74 metri, guadagnandogli il secondo posto.

"Io stesso direi che ho rinunciato all'oro", ha dichiarato il Svevo. "Non era affatto quello che avevo pianificato. Sembra assurdo perché ho comunque vinto l'argento, ma solo pochi centimetri erano fuori portata."

Una folla di 58 spettatori

58, per l'esattezza. Prima della competizione, l'uzbeko Bobirjon Omonov era stato identificato come il principale avversario. Alla fine, ha lanciato il peso a 14.32 metri. Nonostante ciò, il 29enne Kappel aveva lanciato una distanza di 15.07 metri in questa stagione, stabilendo un record del mondo.

"Sono a malapena riuscito a entrare in gara. Devo accettarlo", ha ammesso, apparendo visibilmente deluso. Kappel è riuscito a sorridere quando ha parlato dei suoi 58 sostenitori al Stade de France, che avevano creato una maglietta e lo avevano incitato rumorosamente. "Mi sono sentito a casa qui - un'atmosfera straordinaria. Peccato che non sono riuscito a sfruttarla."

Una nuova pentola con la seconda medaglia in un giorno

Il nuotatore Josia Tim Alexander Topf ha vinto due medaglie in 24 ore. Dopo la vittoria dell'oro nella gara dei 150 metri farfalla domenica, ha vinto l'argento nei 50 metri dorso. "Non posso esprimere a parole. È incredibile e ancora non ci credo", ha detto il 21enne con disabilità. "È semplicemente perfetto."

Ci sono state anche le congratulazioni del Ministro degli Esteri Annalena Baerbock, che era presente. "Mi ha detto: 'Ottima prestazione'. È stato un incontro gradito e inaspettato", ha ricordato Topf.

Portato dagli incitamenti di "Thomas, Thomas" nell'Arena Porte de la Chapelle, Thomas Wandschneider ha fatto una prestazione eccezionale. Il veterano del badminton ha realizzato il suo sogno di una vita vincendo 2-0 in set contro il giapponese Jaegun Jeong nella finale per il bronzo, conquistando la prima medaglia della Germania in questo sport.

"Ho sempre sognato di poterlo fare, e l'ho fatto. E la cosa più inaspettata è che l'ho fatto a quasi 61 anni. È già abbastanza brutto che debba insegnare ai giovani come si fa oltre i 60", ha detto il quadriplegico Wandschneider.

Tre medaglie per i triatleti

In precedenza, il triatleta Max Gelhaar aveva vinto l'argento. In seguito, il portabandiera tedesco Martin Schulz e Anja Renner hanno completato una giornata

