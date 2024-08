La pelle nuda e un sacco di sangue fanno un film migliore?

Zack Snyder è tornato con una vendetta! Dopo le recensioni prevalentemente negative del suo space opera "Rebel Moon", il 58enne sta ora rilasciando due Director's Cut. Una durata più lunga, più nudità e sangue sparso dovrebbero salvare la situazione.

Era destinato a essere il "Guerre stellari" di Netflix, un'epopea spaziale come non mai. Forse una saga che poteva essere sfruttata come l'universo di George Lucas per anni a venire. Ma ciò che il mondo dello streaming ha ottenuto dalla visione di Zack Snyder di un'opera spaziale è stata una delusione per molti: personaggi di legno, un'estetica esagerata e una storia che non avrebbe potuto essere più banale.

Ma Zack Snyder non è uno che si arrende facilmente. Il regista de "LaWatchmen" è tornato. I "Rebel Moon - Director's Cut" promettono molte nudità, sangue sparso e una durata enorme. Tuttavia, anche questo "Rebel Moon" è anni luce lontano dal capolavoro sperato di Snyder. Va detto, però, che il film si adatta meglio all'opera complessiva del regista controverso.

Una recensione dettagliata di "Rebel Moon - Director's Cut" da parte di Ronny Rüsch e Axel Max - ora in un nuovo episodio del podcast ntv "Oscars & Himbeeren". Inclusi anche: il film d'animazione "The First Slam Dunk", il thriller "The Royal Hotel" e il film d'azione di fantascienza "Planet of the Apes: New Kingdom".

Zack Snyder spera che i contenuti aggiuntivi nei Director's Cut di "Rebel Moon", compresa una durata più lunga, più nudità e violenza aumentata, migliorino la ricezione del film. Nonostante questi cambiamenti, "Rebel Moon" non raggiunge ancora il livello di un capolavoro di Snyder, ma si adatta meglio al suo stile complessivo come regista.

