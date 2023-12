La partita 2022: Brady e Rodgers contro Mahomes e Allen: come guardare lo showdown di tutti i quarterback del golf

Con la partecipazione di quattro degli MVP degli ultimi cinque anni, la sesta edizione di "the Match" vedrà affrontarsi a Las Vegas i veterani Tom Brady e Aaron Rodgers contro le giovani stelle Patrick Mahomes e Josh Allen.

Il tee di partenza è fissato per le 18:30 ET, l'evento di 12 buche al Wynn Golf Club vedrà tutti i giocatori dotati di microfoni aperti e della possibilità di comunicare con i concorrenti e i commentatori, una tradizione dalle conseguenze potenzialmente devastanti per l'edizione di quest'anno.

Le polemiche tra le due squadre sono iniziate subito dopo l'annuncio della formazione ad aprile, con Allen che ha alimentato il fuoco twittando che l'incontro sarebbe stato tra "vecchi tori" e "giovani vitelli".

Il sette volte vincitore del Super Bowl Brady ha risposto immediatamente al quarterback dei Buffalo Bills, di 18 anni più giovane, e il botta e risposta tra le due squadre è continuato fino alla vigilia della sfida.

"Saremo nella loro testa e li costringeremo a colpire un paio di shanks e a sbagliare un paio di putts, ve lo garantisco", ha detto Allen.

"Una volta che il copione della squadra di Tom avrà esaurito le battute, non credo che sarà in grado di ragionare in questo modo".

Discorso di lotta

Il compagno di Allen, il quarterback dei Kansas City Chiefs Mahomes, ritiene che l'amicizia tra i due li avvantaggi rispetto agli avversari più anziani.

A parte una partita di allenamento, il giovane duo non ha mai giocato a golf insieme, ma i viaggi al Masters hanno contribuito a creare una chimica che potrebbe rivelarsi decisiva in uno scontro ad alta quota.

"Se perdiamo contro questi ragazzi, non ce lo faranno mai pesare", ha detto Mahomes a Andy Scholes di CNN Sport.

"Saremo io e Josh ad essere noi stessi. Se siamo in giro, parliamo di spazzatura, non importa quale sia lo sport, e ci divertiamo".

"Quindi andremo avanti e batteremo i due pesi massimi, come si suol dire, e sono sicuro che vorranno la rivincita dopo domani".

Gli 82 anni di esperienza complessiva di Brady e Rodgers sono emersi nei discorsi della coppia più anziana, con il tre volte MVP Rodgers che ha respinto l'idea che "un paio di veterani della vecchia scuola" possano essere sconfitti in una guerra di parole.

Da soli

Giocando al fianco di Bryson DeChambeau, l'allenatore dei Green Bay Packers ha vinto la scorsa edizione dell'evento contro Brady e Phil Mickelson.

Dopo aver subito una sconfitta nelle sue due precedenti apparizioni al "The Match", Brady si presenta con le carte in regola.

"Josh non ha mai fatto molti back up sul campo da football nella sua carriera, siamo onesti", ha detto il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers. "Soprattutto giocando contro di me".

Tuttavia, Brady ha ammesso una certa apprensione in vista del tee-off, dato che l'evento di quest'anno è la prima volta in cui non saranno coinvolti golfisti professionisti. Sarà anche la prima volta che i tifosi saranno presenti.

"Mi sono detto: 'Ci sono caddie là fuori? C'è qualcuno che può aiutarci?". Brady ha scherzato. "Loro [gli organizzatori] mi hanno detto: 'No, siete completamente da soli'".

"Quindi ci leggeremo i putt a vicenda. Non so se sia una buona cosa".

Anche il 'Tristo Mietitore' Mahomes non è immune da un po' di nervosismo pre-tee, ma ritiene di aver imparato dalle esperienze fatte al torneo di golf American Century Championship, ricco di stelle, a cui ha partecipato a South Lake Tahoe nel luglio 2020.

"Penso che sarò un po' nervoso sul primo tee", ha detto Mahomes a Scholes. "Ma una volta che avrai colpito il primo drive e sarai là fuori con i ragazzi, sarai pronto a partire".

"Ricordo che a Tahoe, la prima volta che ho giocato lì, ero molto nervoso e mi ha tenuto un po' stretto, quindi cercherò di essere sciolto e di andare là fuori a divertirmi".

Come vedere

"The Match" sarà trasmesso in esclusiva da TNT, con inizio alle 18:30 ET dal Wynn Las Vegas.

Turner Sports trasmetterà "The Match" per la sesta volta dall'inizio dell'evento nel 2018.

La CNN è una divisione della Warner Bros. Discovery, insieme a HBO, Warner Bros, TNT, TBS e altri media.

