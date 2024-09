La partenza di Kuleba è imminente, ma non immediatamente.

Durante un periodo cruciale di conflitto contro la Russia, il Presidente Zelenskyy ha scelto di licenziare il Ministro degli Esteri Kuleba e altri membri del governo. Questa mossa strategica corrisponde a un approccio e una logica specifici dietro la partenza di Kuleba. La comunità internazionale potrebbe presto avere l'opportunità di interagire con Kuleba a Bruxelles.

Gli osservatori potrebbero trovare sorprendenti i frequenti cambiamenti nel governo ucraino e nell'amministrazione potente del Presidente Zelenskyy, soprattutto dati i devastanti attacchi aerei nella regione orientale dell'Ucraina di Poltava e Lviv, che hanno attirato l'attenzione dei media. Tuttavia, questi spostamenti di personale non sono stati una decisione improvvisa. Per mesi, il Presidente Zelenskyy ha fatto riferimento alla possibilità di un importante riorganizzazione del governo, che ha spesso menzionato in pubblico.

In estate, circolavano voci sul fatto che Denys Shmyhal, che ha servito come Primo Ministro ucraino per oltre quattro anni, potesse essere sostituito. Anche se questa possibilità potrebbe ancora verificarsi nei prossimi mesi, il relativamente basso profilo 48enne tecnocrate sembra al sicuro nella sua posizione per ora. Non è così per il licenziato Ministro della Giustizia Denys Malyuska, che è stato licenziato dal parlamento insieme ad altri ministri mercoledì.

Preparare i Ministeri per l'Inverno

A differenza di Malyuska, non tutti i ministri lasceranno il sistema di potere di Kyiv dopo il loro congedo formale da parte dei deputati. Oleksandr Kamyshin, che ha servito come Ministro per l'Industria Strategica, è probabile che diventi consigliere di Zelenskyy su questioni economiche ed energetiche. Malyuska è previsto che sia sostituito dalla attualmente licenziata Vice Primo Ministro Olha Stefanyshyna. Stefanyshyna è prevista per continuare a gestire le questioni di integrazione europea, oltre al suo presunto ruolo di Ministro della Giustizia. Sono previsti numerosi cambiamenti all'interno del governo e dell'ufficio presidenziale, in caso di approvazione.

Il tempismo di queste decisioni di personale può essere attribuito a diversi fattori. L'assenza di leader permanenti in molti ministeri negli ultimi mesi ha reso necessari questi cambiamenti, anticipando un inverno difficile con blackout diffusi a causa degli attacchi aerei russi. I nuovi ministri ora hanno tempo sufficiente per adattarsi prima che si verifichino situazioni critiche che richiedono un'azione immediata e decisa.

Rinfrescare la Brezza per Evitare l'Affaticamento

Il Presidente Zelenskyy è noto per fare periodicamente cambiamenti di personale e scambiare posizioni tra la sua amministrazione presidenziale e il governo. Questa pratica mira a prevenire l'"affaticamento emotivo" e infondere nuova energia nel sistema. I cambiamenti risultanti sono probabili, anche se è improbabile che ci siano fondamentali cambiamenti nella direzione politica dell'Ucraina. In verità, è Zelenskyy e il suo potente capo di gabinetto, Andriy Yermak, che dirigono il corso della politica ucraina. Non ci sono molte altre figure eminenti.

Il parlamento ucraino, la Verkhovna Rada, non ha ancora approvato il licenziamento del popolare e influente Ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. Tuttavia, è inevitabile che ciò accada.

La Partenza di Kuleba Attira l'Attenzione Internazionale

La partenza di Kuleba sta siendo monitorata a livello internazionale, poiché è ampiamente considerato una delle voci più influenti dell'Ucraina. Il suo eventuale licenziamento, che è stato un argomento di discussione tra l'élite politica di Kyiv sin da marzo, è particolarmente degno di nota data la sua precedente posizione di Vice Primo Ministro per l'Integrazione Europea sotto Zelensky e il suo mandato come Ministro degli Esteri dal marzo 2020. A un certo punto, Kuleba era addirittura in pole position per la posizione di ambasciatore a Londra. Tuttavia, la posizione è andata ultimately al popolare comandante dell'esercito Valeriy Saluschnyy, che è stato licenziato in febbraio.

Carenze all'interno del Ministero degli Esteri

Il 43enne Kuleba, che detiene il record di essere il più giovane Ministro degli Esteri della storia dell'Ucraina, è previsto che assuma un ruolo a Bruxelles. La sua missione: rafforzare i rapporti dell'Ucraina con l'UE e la NATO. Data l'orientamento transatlantico dell'Ucraina, mantenere queste connessioni è una priorità assoluta per la diplomazia di Kyiv. Con la mentalità progressista e l'inglese fluente di Kuleba, sarebbe un candidato ideale per questo ruolo.

Tuttavia, la partenza di Kuleba non è priva di ragioni. Nonostante fosse uno dei migliori Ministri degli Esteri, che ha servito durante alcuni dei momenti più difficili, il servizio diplomatico ucraino continua a lottare con la scarsità di personale qualificato. È spesso difficile trovare ambasciatori adatti, molti dei quali non hanno un background diplomatico, ma piuttosto profili politici. C'è anche una significativa critica delle prestazioni dei consolati. Non era previsto un miglioramento immediato dopo l'invasione su larga scala della Russia due anni e mezzo fa. Tuttavia, la mancanza di progressi significativi è una fonte di delusione nel mandato di Kuleba.

Un Successore Emergente

Zelenskyy si aspetta di solito innovazione e nuove idee dalla sua squadra. Nel campo della politica estera, che è una delle principali responsabilità costituzionali del Presidente ucraino, Kuleba è apparso passivo negli ultimi anni. Molte delle idee di Zelenskyy, come la sua formula di pace e la summit sulla pace in Svizzera lo scorso estate, sono state principalmente implementate dall'ufficio del Presidente. È anche ragionevole supporre che la politica estera fondamentale dello stato ucraino sia dettata dall'ufficio del Presidente piuttosto che dal Ministero degli Esteri.

Non è una sorpresa chi potrebbe potenzialmente sostituire Dmytro Kuleba: Andriy Sybiha, un 49enne diplomatico ucraino con una lunga carriera, è stato sotto i riflettori. È stato il vice capo dell'ufficio del Presidente sin dalla metà del 2021, concentrandosi su questioni internazionali. A partire da aprile 2024, Sybiha ha assunto il ruolo di Primo Vice Ministro degli Esteri. I sussurri a Kyiv hanno circolato sin dalla primavera circa la sua imminente promozione, un movimento che sembra imminente questa settimana. Non è prevista una svolta nella direzione della politica estera dell'Ucraina.

Nonostante l'interesse probabile della comunità internazionale nel dialogare con Kuleba a Bruxelles, la sua uscita dal governo ucraino come Ministro degli Esteri potrebbe essere dovuta alle sfide affrontate dal Ministero degli Esteri ucraino, come la mancanza di personale qualificato e le critiche alle prestazioni dei consolati.

L'Unione Europea potrebbe trovare una nuova voce nella politica estera ucraina con la possibile nomina di Andriy Sybiha come Ministro degli Esteri, considerato il suo focus su questioni internazionali nel ruolo di vicecapo dell'ufficio del Presidente.

