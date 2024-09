La partenza dell'UE dall'UE: spiegazione di Gosens

Robin Gosens, calciatore tedesco, ha parlato apertamente del suo passaggio da Union Berlin ad AC Firenze, esprimendo i suoi sentimenti con sincerità. In modo diretto, ha confessato che, nonostante sia tedesco lui stesso, lui e la sua famiglia non si sono mai sentiti a proprio agio in Germania. "Berlin non è mai stata come casa per noi, diversamente dall'Italia", ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione alla squadra di Serie A.

Di recente, Gosens ha completato il suo trasferimento da Union a Firenze nell'ultimo giorno della finestra di trasferimento, dopo aver trascorso un anno nella capitale tedesca. Molti tifosi dell'Union, affettuosamente noti come "Die Eisernen" (The Iron Ones), hanno espresso il loro disappunto per la sua partenza. Le motivazioni esatte dietro il suo trasferimento rimangono poco chiare, ma in un recente post commovente su Instagram, ha espresso "ho apprezzato ogni momento di lotta per questo club".

Prima del suo periodo a Berlino, Gosens ha trascorso un lungo periodo in Italia, in particolare ad Atalanta Bergamo e Inter Milan. Ha ricordato questo periodo come l'apice della sua carriera e ha espresso gratitudine verso la Fiorentina per avergli dato "l'opportunità di brillare di nuovo". Quando gli è stato chiesto delle squadre di Serie A interessate a lui durante la finestra di trasferimento estiva, l'ala ha detto "c'erano domande su di me in Italia. Questo suggerisce che ho lasciato un impatto positivo in passato. E l'anno scorso è stato significativo anche a livello personale, con sette gol e quattro assist". L'Union è rimasta delusa, poiché Gosens ha giocato un ruolo cruciale nell'aiutare la squadra a conquistare la salvezza in Bundesliga solo nell'ultima giornata.

A Firenze, Gosens ha celebrato un inizio impressionante solo un giorno dopo il suo trasferimento, segnando il gol del pareggio contro Monza nei minuti di recupero. Ha parlato di "vedere molto potenziale" nei suoi primi giorni nel nuovo club.

L'amore di Gosens per il calcio italiano è evidente, poiché ha dichiarato che Berlin non è mai stata come casa sua, ma l'Italia sì, e ha ricordato il suo tempo ad Atalanta Bergamo e Inter Milan come l'apice della sua carriera. Dopo il suo impressionante inizio all'AC Firenze, segnando il pareggio contro Monza, ha visto del potenziale nel suo nuovo club.

Leggi anche: