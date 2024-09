La partenza dell'UE dall'UE: intuizioni di Gosens

Robin Gosens, calciatore nazionale, ha condiviso le sue esperienze dopo aver lasciato 1. FC Union Berlin per AC Firenze all'ultimo minuto della finestra di trasferimento. Nonostante fosse tedesco, Gosens ha confessato di non aver mai sentito a proprio agio in Germania. "Berlino non era casa per noi, ma l'Italia sì," ha detto durante la sua presentazione ufficiale al club italiano.

Il 30enne ha criticato la mancanza di comfort in Germania durante la sua presentazione ufficiale in Serie A. Molti tifosi dell'Union Berlin erano insoddisfatti e delusi per la sua decisione improvvisa di andarsene. Anche se non ha approfondito i motivi specifici del suo trasferimento, ha ringraziato i suoi follower sui social media per il loro sostegno con un post commovente: "Ho dato tutto per questo club".

Gosens aveva già trascorso del tempo in Italia, giocando per l'Atalanta Bergamo e l'Inter Milan. Ricorda questo periodo come la fase migliore della sua carriera e ha elogiato la direzione della Fiorentina per avergli dato l'opportunità di brillare di nuovo. Quando gli è stato chiesto dell'interesse di altri club italiani durante la finestra di trasferimento estiva, Gosens ha rivelato che diverse squadre avevano mostrato interesse. "Sì, c'è stato qualche interesse su di me," ha ammesso. "Ovviamente, ho lasciato un buon impressione in passato. E anche l'ultima stagione è stata cruciale a livello personale, con sette gol e quattro assist". Purtroppo, l'Union Berlin è riuscita a garantire un posto in Bundesliga solo nell'ultima giornata di campionato, dopo aver flirtato con la retrocessione per tutta la stagione.

Solo un giorno dopo il suo trasferimento, Robin ha segnato il gol vincente contro Monza nei minuti di recupero, segnando un inizio da sogno per il nuovo arrivato. Ha riflettuto sul potenziale che vedeva nella sua nuova squadra durante i suoi primi giorni nel club di Serie A.

