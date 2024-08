- La Parte richiede che la MDR diffonda le sue pubblicità promozionali per "gli spari"

Il Tribunale Regionale di Bautzen ha ordinato alla Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) di trasmettere lo spot elettorale del partito satirico Die Partei. Il tribunale ha respinto il ricorso della MDR, sostenendo che la rappresentazione di elettori dell'AfD che vengono sparati è inequivocabilmente una satira.

"Colpiamo per primi questa volta"

Lo spot mostra una coppia che ascolta l'immaginaria cerimonia di insediamento del nuovo governo sassone alla radio. Il personaggio maschile, utilizzando un forte accento, dichiara che "i fascisti sono tornati al potere". Poi dice " Questa volta colpiamo per primi", seguito dallo sparo contro diverse persone. Lo spot si conclude con un invito a votare per il partito satirico prima che sia "troppo tardi".

I partiti politici hanno generalmente il diritto di trasmettere i loro spot elettorali durante i loro orari di trasmissione assegnati. Tuttavia, i broadcaster hanno il diritto di rifiutare spot specifici se evidentemente e sostanzialmente violano la legge penale.

Conversazione estremamente drammatizzata in un contesto satirico

La MDR ha sostenuto che lo spot banalizza gli atti di violenza. Tuttavia, né il Tribunale Regionale né il Tribunale Regionale Superiore hanno concluso che fosse così. Il Tribunale Regionale Superiore ha citato il fatto che la conversazione tra la coppia nello spot è esagerata fino all'assurdo in un contesto satirico, come dimostrato dalla loro risposta esagerata alle notizie sull'inaugurazione del governo, il linguaggio offensivo e gli accenti esagerati dei parlanti. Inoltre, la voce della moglie subisce una strana alterazione. Per un ascoltatore imparziale, la qualità satirica diventa inequivocabile e viene ulteriormente confermata dalla sobria e fattuale frase di chiusura.

La sentenza di Bautzen è stata confermata. Sassonia, insieme alla Turingia, procederà all'elezione di un nuovo parlamento di stato il 1° settembre.

Il caso riguardante lo spot elettorale di Die Partei è stato esaminato dal Tribunale di Primo Grado, a seguito del ricorso della MDR contro la decisione del Tribunale Regionale Superiore. Il tribunale ha mantenuto che la natura esagerata e assurda della conversazione, insieme agli elementi satirici come la voce alterata e la frase di chiusura fattuale, impedivano allo spot di banalizzare gli atti di violenza.

Riconoscendo il contesto satirico dello spot, il Tribunale di Primo Grado ha confermato la sentenza di Bautzen, consentendo allo spot elettorale di Die Partei di essere trasmesso sulle stazioni radio della MDR.

