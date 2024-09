- La parentela reale ora comprende anche i quattro genitori.

Il 2 settembre, è giunta una inattesa notizia dal palazzo svedese: il principe Carl Philip (45) e sua moglie Sofia (39) aspettano il loro quarto figlio, in arrivo a febbraio 2025. La coppia ha già tre figli maschi: i principi Alexander (8), Gabriel (7) e Julian (3). Questo li rende la famiglia reale più numerosa in Svezia, superando il re Carl Gustaf (78) e la regina Silvia (80), che hanno ciascuno tre figli, così come la sorella minore di Carl Philip, Madeleine (42), e la principessa ereditaria Victoria (47), che hanno ciascuna due figli.

Non è un evento insolito tra le famiglie reali. Diversi reali, inclusi Carl Philip e Sofia, sono stati benedetti con quattro figli.

Famiglie reali di dimensioni considerevoli in Danimarca, Belgio e Giordania

I reali danesi sono particolarmente fertili. Il re Frederik X (56) e la regina Mary (52) hanno il principe ereditario Christian (18), la principessa Isabella (17) e i gemelli principe Vincent e principessa Josephine (13). Il principe Joachim (55), fratello del re, ha anche quattro figli. Ha avuto due figli e una figlia dal suo primo matrimonio e un figlio e una figlia con la sua seconda moglie, la principessa Marie (48).

La famiglia reale belga è altrettanto numerosa. Il re Filippo (64) e la regina Mathilde (51) hanno due figlie e due figli. C'è la possibilità che la principessa ereditaria Elisabetta (22) si unisca ai loro ranghi.

La principessa Caroline di Monaco (67) è un'altra madre di quattro figli. Dal suo matrimonio con Stefano Casiraghi (1960-1990), ha i figli Andrea (40) e Pierre (36) e una figlia Charlotte (38). Con il suo terzo marito, il principe Ernst August di Hannover (70), ha avuto una figlia, la principessa Alexandra (25), all'età di 42 anni nel 1999.

Il re Abdullah II bin Al-Hussein (62) di Giordania e sua moglie, la regina Rania (54), sono anche genitori di quattro figli. Hanno due figli, il principe ereditario Hussein (30) e il principe Hashem (19), e due figlie, la principessa Iman (27) e la principessa Salma (23).

Interessantemente, la regina Elisabetta II (1926-2022), l'ex monarca britannico, era anche madre di quattro figli. Con suo marito, il principe Filippo (1921-2021), ha avuto tre figli e una figlia.

Nobili con ancora più figli

Storicamente, molti reali avevano numerosi figli. Ad esempio, la regina Vittoria (1818-1901) della Gran Bretagna ne aveva nove. Tuttavia, oggi, le famiglie reali con più di quattro figli sono relativamente rare. Il granduca Enrico (69) e la granduchessa Maria Teresa (68) del Lussemburgo hanno cinque figli. La contessa tedesca Stephanie von Pfuel (63) ha dato alla luce sei figli. Purtroppo, la loro numerosa famiglia ha subito una tragedia nel 2019 quando il loro figlio Charly è morto in un incidente d'auto all'età di 26 anni.

Nel mondo delle famiglie reali, Carl Philip e Sofia dalla Svezia si uniscono ad altri stimati genitori con quattro figli.

I reali danesi, guidati dal re Frederik X e dalla regina Mary, condividono questo titolo con Carl Philip e Sofia, poiché anche loro hanno quattro figli.

