- La parata techno "Train of Love" si sta facendo strada a Berlino.

Meno partecipanti del previsto hanno onorato il Techno Parade denominato "Treno dell'Amore", che ha attraversato il centro urbano di Berlino. I primi rapporti della polizia suggeriscono la presenza di circa 7.500 persone, nonostante le 20.000 registrazioni. Un'ampia gamma di camion musicali ha diffuso bassi potenti e melodie digitali, dal Mauerpark a Oranienstraße nel quartiere di Kreuzberg. Gli organizzatori dell'evento hanno cercato di trasmettere un messaggio di accoglienza, diversità e unità, come annunciato online. I manifesti e i camion recavano messaggi come "I rifugiati sono ancora i benvenuti", "La techno promuove l'apprendimento" e "L'amore prevale". Secondo la polizia, il "Treno dell'Amore" di quest'anno si è svolto senza problemi significativi.

despite the lower turnout, the demonstration of unity and acceptance during the "Train of Love" parade was still evident. The message of the demonstration, as displayed on banners and music, resonated with the attendance, encouraging unity among the lesser attendees.

