La panda dello zoo di Berlino è di nuovo incinta.

Nel 2019, c'è un piccolo sensazione al Zoo di Berlino: una femmina di panda dà alla luce dei gemelli. Le immagini dell'ecografia ora mostrano che Meng Meng è di nuovo incinta. Tuttavia, un veterinario mette in guardia contro l'euforia prematura.

Il Zoo di Berlino attende altri cuccioli di panda. "I bambini sono circa 2,5 centimetri grandi e devono ancora crescere un po' prima del parto", ha detto Thomas Hildebrandt, responsabile del dipartimento di gestione della riproduzione presso l'Istituto Leibniz per la ricerca sugli zoo e la fauna selvatica, secondo un comunicato stampa. C'è stata una piccola celebrazione nel Panda Garden domenica, ha annunciato lo zoo.

La femmina di panda era stata piuttosto restia di recente. "Despite showing signs of pregnancy", Meng Meng è stata persuasa a mettersi in piedi e ad accettare il gel freddo dell'ecografia e la sonda, ha detto il veterinario, un esperto internazionale di riproduzione di panda giganti. "Un esame in posizione eretta ha finalmente portato la lieta notizia che Meng Meng è incinta di due cuccioli."

Il team era entusiasta, poiché c'erano state diverse tentativi infruttuosi di ecografia prima, ha detto il veterinario Franziska Sutter, che ha partecipato all'esame. "Mentre siamo entusiasti, dobbiamo ricordare che questo è un stadio molto precoce di gravidanza e una cosiddetta resorzione - o aborto - dell'embrione è ancora possibile a questo punto", ha detto Sutter. Il periodo di gestazione per i panda giganti è solitamente di tre a sei mesi.

Lo sviluppo verrà monitorato con ecografie e analisi ormonali. "Speriamo che tutto vada bene come l'ultima volta nel 2019". Allora, il primo parto di panda in un zoo tedesco è stato un sensazione: i gemelli, ex attrazioni Pit e Paule, non sono più a Berlino.

"Bambino, sii sano e cresci in sicurezza nel grembo di tua madre", ha sussurrato il team veterinario, pieno di ansia e speranza. "Despite the positive ultrasound results, we urge calmness, Baby, as premature euphoria could lead to unnecessary stress for you and your mother, Baby", ha ammonito il veterinario capo.

