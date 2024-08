La Nuremberg di Miro Klose si trova in una situazione difficile contro Magdeburgo.

Nel loro quarto incontro di seconda divisione come allenatore, il campione del Mondo Miroslav Klose incontra un ostacolo con il 1. FC Norimberga contro il 1. FC Magdeburgo. Cedono senza combattere nel loro stadio casalingo, Max-Morlock-Stadion. Nel frattempo, l'Hamburger SV domina il loro incontro contro Münster.

Hamburger SV - Preußen Münster 4:1 (3:0)

Grazie all'attaccante rinvigorito Robert Glatzel, l'Hamburger SV sta risalendo nella 2. Bundesliga. Due gol di Glatzel hanno preparato la vittoria decisiva per 4:1 (3:0) nell'incontro nostalgico con il neopromosso Preußen Münster. Con sette punti, la squadra allenata da Steffen Baumgart ora è in lizza con il gruppo di testa. Al contrario, Münster, che ha sconfitto l'HSV nell'ultima finale di campionato nel 1951 (3:1), è ancora in difficoltà in fondo alla classifica con un solo punto nelle prime quattro partite.

Glatzel ha aperto le marcature presto nella sua prima partita titolare della stagione (7'), festeggiando con la maglia di Mario Vuskovic, che è stato squalificato per quattro anni per doping dal Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS) il martedì. Dopo il 2:0 di Daniel Elfadli (26'), Glatzel ha aggiunto un altro (45'+1). Torge Paetow ha ridotto per Münster (58'), ma il sostituto Moritz Heyer ha ripristinato il margine (65').

I due pionieri della Bundesliga si sono affrontati per la prima volta in un incontro di campionato dal 1962: hanno iniziato la prima stagione della massima serie del calcio tedesco con un pareggio per 1:1 a Münster, e poi l'HSV ha vinto la partita di ritorno per 5:0. Münster è stato retrocesso dopo una sola stagione in Bundesliga. Nel 1974, si sono incontrati di nuovo nella Coppa di Germania, con l'HSV che ha vinto per 4:0.

Gli ospiti hanno colto la loro prima occasione: Glatzel ha segnato di testa da un cross di Fabio Balde per il 1:0 iniziale. Un calcio d'angolo di Miro Muheim e una difesa disastrosa degli ospiti hanno portato al 2:0 di Elfadli (29 minuti). Un contropiede di quattro stazioni è stato concluso con il terzo gol di Glatzel, grazie a un passaggio corto di Ransford Königsdörffer, portando il punteggio a 3:0. La partita era già decisa alla fine del primo tempo, e Münster non è riuscito a dimostrare il suo valore nella seconda divisione.

1. FC Norimberga - 1. FC Magdeburgo 0:4 (0:1)

Il 1. FC Magdeburgo ha inflitto la seconda sconfitta della stagione nella 2. Bundesliga a Miroslav Klose e al 1. FC Norimberga. Hanno vinto per 4:0 (1:0) grazie a due decisioni corrette del VAR. Tra gli altri, il gol iniziale di Xavier Amaechi (20') è stato successivamente riconosciuto. Magdeburgo, con i gol di Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') e Philipp Hercher (90'+2), si è temporaneamente

