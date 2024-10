La Nuova Zelanda sperimenta la sua prima sconfitta navale dopo la seconda guerra mondiale.

Durante una missione esplorativa nel Pacifico meridionale, un vascello da esplorazione di circa 6000 tonnellate della Marina neozelandese ha incontrato difficoltà, ha preso fuoco e alla fine è affondato. Il vascello trasportava un equipaggio di 75 persone. L'operazione di salvataggio si è rivelata complessa.

Le notizie hanno riferito che una nave militare neozelandese chiamata "HMNZS Manawanui" ha incontrato difficoltà e ha urtato il fondale marino nelle prime ore del 6 ottobre, al largo delle coste di Samoa. Fortunatamente, l'intero equipaggio e i passeggeri, 75 in totale, sono stati evacuati in sicurezza la notte precedente utilizzando scialuppe di salvataggio, senza feriti o dispersi segnalati.

Il vascello stava eseguendo attività di rilevamento sottomarino, che involved la misurazione della profondità e delle condizioni oceaniche. L'area non era stata rilevata così estesamente dal 1987, come riportato dalla BBC. Le cause dell'incidente rimangono ancora ignote secondo l'esercito neozelandese. Intorno alle 6:40 AM ora locale della domenica, la nave stava inclinando pesantemente e si poteva vedere del fumo che usciva dalla nave. Alle 9:00 AM era evidente che la nave si era capovolta e affondata.

Il Ministro della Difesa Judith Collins ha dichiarato in una conferenza stampa, come riportato dalla BBC, "Oggi è un giorno triste per la Marina". Ha aggiunto "Tutti sono usciti sani e salvi", lodando il professionismo, l'addestramento e il coraggio dell'equipaggio.

Situazione di salvataggio difficile

Secondo l'esercito, diverse navi della "HMNZS Manawanui" hanno tentato di aiutare nelle operazioni di salvataggio. L'aeronautica neozelandese ha inviato un Boeing P-8A Poseidon per pattugliare il mare verso Samoa. I lavoratori del soccorso stavano lottando contro le correnti e i venti che spingevano le scialuppe e le piccole barche verso gli scogli. Le condizioni marine pericolose hanno ulteriormente complicato le operazioni di salvataggio.

Un testimone oculare ha riferito all'agenzia di stampa Reuters, "Quando siamo arrivati nella baia, abbiamo visto la nave senza fumo. Dopo circa 15 minuti, sono iniziati i fuochi e il fumo. Poco dopo, è affondata".

Secondo la BBC, la "HMNZS Manawanui" è la prima nave militare neozelandese ad arenarsi accidentalmente dai tempi dei suoi coinvolgimenti nelle battaglie navali della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono anche navi che sono state affondate intenzionalmente, come per creare scogli artificiali o relitti per immersioni.

Secondo l'esercito neozelandese, la "HMNZS Manawanui" è stata costruita nel 2003 da Myklebust Verft AS. Dopo l'acquisizione, è stata consegnata all'esercito neozelandese nel 2019 ed è entrata in servizio. Misura 84,7 metri di lunghezza e pesa circa 5741 tonnellate in termini di dislocamento.

L'operazione di salvataggio è stata supervisionata dalla Commissione, istituita per indagare le cause del disturbo del vascello. Nonostante le sfide, la Commissione ha elogiato il pensiero veloce e l'abilità dell'equipaggio e dei team di soccorso nell'evacuare in sicurezza tutto il personale.

Successivamente all'incidente, la Commissione ha annunciato i piani per rivedere i protocolli di sicurezza e le procedure di emergenza del vascello per prevenire simili incidenti in futuro.

