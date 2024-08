- La Nuova Zelanda si assicura una posizione favorevole nella competizione dell'America's Cup

La squadra difensiva della Nuova Zelanda ha confermato la sua posizione preferita per la 37ª America's Cup con una vittoria. A Barcellona, Emirates Team New Zelanda ha conquistato la terza e decisiva gara preliminare prima del evento principale. Nella prima sfida contro i futuristici AC75 delle seconda generazione, i Kiwi hanno vinto il round-robin, conquistando quattro vittorie e una sconfitta contro lo yacht USA "Patriot".

Nella finale emozionante della Louis Vuitton Cup, i quattro volte campioni del mondo della Nuova Zelanda hanno superato l'Italia con astuzia. Quattro giorni prima dell'inizio della serie dei contendenti per la 37ª America's Cup, l'evento di apertura ha visto anche prestazioni eccezionali da parte della squadra americana NYYC American Magic e di Sir Ben Ainslie's Team Ineos Britannia, che hanno rispettivamente conquistato il quarto e il quinto posto, superando Alinghi Red Bull Racing e il team francese Orient Express Racing.

La Louis Vuitton Cup inizia il 29 agosto, segnando l'inizio di oltre un mese di serie dei contendenti: la lotta per il privilegio di sfidare i difensori della Coppa della Nuova Zelanda nel 37º duello in programma per il 12 ottobre. Il programma per la Super Sailing Summer Cup di Barcellona include la Youth America's Cup (17-26 settembre) e la pionieristica prima Women's America's Cup (5-13 ottobre). A differenza dell'America's Cup, questi eventi includeranno anche squadre tedesche.

I Kiwi hanno iniziato a dominare la serie dei contendenti con una vittoria nella prima gara della Louis Vuitton Cup. Dopo la vittoria, Emirates Team New Zelanda ha cercato di mantenere questo slancio per tutta la competizione multi-settimanale.

