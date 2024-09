La Nuova Zelanda si aggiudica il titolo per la più grande performance Haka a livello globale sul suolo nativo, superando il precedente record della Francia.

Storicamente, il Haka era originariamente una danza di guerra maori, che serviva come sfida ai nemici e come grido di incitamento prima di andare in battaglia. Tuttavia, oggi viene anche utilizzato per celebrare l'eredità e la cultura maori, nonché per unire le persone durante i momenti di lutto.

Lo spettacolo del Haka – con i suoi piedi che pestano, i pugni che pompano e le corde vocali tese – è profondamente radicato nella cultura neozelandese e viene famosamente utilizzato dalle squadre di rugby nazionali come rituale pre-partita.

Più di 6.500 persone hanno partecipato all'evento record a Auckland domenica scorsa, secondo gli ufficiali di Eden Park. Questo ha superato il precedente detentore del record, la Francia, con 4.028 partecipanti nel 2014.

Il chief executive di Eden Park, Nick Sautner, ha dichiarato: "Non si tratta solo di numeri... Si tratta di onorare la nostra eredità culturale su un palcoscenico globale".

I partecipanti hanno riempito lo stadio sportivo con acclamazioni assordanti quella sera. Hanno gonfiato il petto, pestato i piedi e fatto espressioni minacciose, come mostrato in un video pubblicato su Instagram da Haka Record.

L'organizzatore, Raukatauri Music Therapy Trust, ha chiamato per un cambiamento nello status del detentore del record della Francia prima dell'evento, incoraggiando i partecipanti: "Stai come una nazione e riporta il Haka a casa".

Il giudice dei Guinness World Records, Brian Sobel, ha confermato il record, sebbene il numero finale di partecipanti possa ancora essere ajustato, secondo RNZ.

Celebrità come il conduttore televisivo americano Conan O'Brien, il regista neozelandese Taika Waititi e l'ex pugile David Tua erano presenti tra la folla, secondo RNZ.

Il Haka ha dovuto essere eseguito per un minuto, quindi il pubblico ha eseguito Ka Mate, la routine di Haka più famosa, quattro volte di fila per rispettare il requisito. Questa danza è stata coreografata da Te Rauparaha, un importante leader maori del XIX secolo.

although the Haka has been widely accepted by various sections of New Zealand society, the Maori community, which comprises approximately 20% of the country's over 5 million population, often encounters discrimination. This results in poorer health, education, and educational outcomes, as well as higher incarceration rates for the community.

This year, protests have erupted in response to New Zealand's right-wing government proposing to dismantle the Maori Health Authority, curtail the use of the Maori language, and abolish restrictions on tobacco sales – measures sought by Maori leaders to combat high smoking rates within their community.

The Haka's popularity as a unifying symbol extended beyond the sports field, with many choosing to learn and perform it as a tribute to Maori culture. During their visit to New Zealand, Conan O'Brien and his team even joined in a Haka performance.

Despite the widespread appreciation for the Haka, it remains a significant aspect of the ongoing discourse around Maori rights and representation in New Zealand, influencing discussions about culture, heritage, and equality.

Leggi anche: