La Nuova Zelanda ha un record negativo di immigrati

In realtà, la Nuova Zelanda è una delle destinazioni dei sogni per molti expat in tutto il mondo, ma decine di migliaia di persone lasciano il paese nel primo semestre dell'anno perché trovano condizioni migliori altrove. Nonostante la bellezza delle due isole, l'economia non sta fiorendo.

La Nuova Zelanda, spesso vista come una destinazione dei sogni per gli expat, sta registrando un record negativo: mai prima d'ora così tante persone avevano lasciato il paese nel primo semestre dell'anno. Secondo l'agenzia statistica del paese, dal gennaio al giugno scorso sono partiti 131.200 persone. Circa un terzo di loro si è trasferito in Australia. 80.174 degli expat sono cittadini neozelandesi. Le ragioni per cui lasciano includono la disoccupazione in aumento, i tassi di interesse elevati e la crescita economica lenta.

Mentre il saldo della migrazione netta - il numero di immigrati meno emigranti - rimane elevato, gli economisti si aspettano che il numero di stranieri in arrivo diminuisca a causa dell'economia più debole. Il costo della vita elevato, i tassi di interesse e le opportunità di lavoro in calo scoraggiano.

Il governo neozelandese ha ridotto il servizio pubblico della sua popolazione di 5,3 milioni di persone, lasciando molti lavoratori qualificati alla ricerca di lavoro. L'Australia, d'altra parte, cerca molti lavoratori qualificati - come infermieri, agenti di polizia e insegnanti - e offre anche pacchetti di reinsediamento. Questo attira molti neozelandesi, che non hanno bisogno di visto per lavorare lì.

Opportunità di Lavoro Meglio in Australia

Merrily Allen sta attualmente pianificando di trasferirsi con il suo partner e la figlia di 14 anni a Hobart, in Australia, in primavera del 2025. "Lì ci sono molte opportunità. Stanno sempre cercando persone nel mio campo", dice Allen, che lavora in amministrazione dentale. "Ho molti amici che sono andati in Australia... solo per i migliori lavori e stile di vita. L'Australia sembra averla capita."

Durante la pandemia di COVID-19, un numero storicamente alto di neozelandesi che vivevano all'estero è tornato a casa. Questo è stato in parte dovuto alla politica del governo nei confronti del COVID, che è riuscita a contenere la diffusione della malattia.

Ora, l'economia neozelandese sta lottando. La banca centrale ha aumentato il suo tasso di politica di 5,21 punti percentuali nella sua lotta contro l'inflazione - il più aggressivo rafforzamento dal momento in cui il tasso è stato introdotto nel 1999. Questo sta rallentando l'economia. Nel primo trimestre, è cresciuta solo dello 0,2 percento. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,7 percento nella primavera, mentre l'inflazione rimane elevata al 3,3 percento.

Despite New Zealand's reputation as a dream destination, many expats are choosing to leave due to economic challenges, with 131,200 departing in the first half of 2022 alone. Consequently, Merrily Allen, a dental administrator, is planning to relocate her family to Hobart, Australia in 2025, drawn by the abundance of job opportunities and a better lifestyle.

