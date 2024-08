La Nuova Zelanda estradicerà il magnate di Internet Kim Dotcom negli Stati Uniti

Kim Dotcom, nato in Germania ma residente in Nuova Zelanda, stava combattendo la sua estradizione negli Stati Uniti dal 2012. È accusato di reati legati al suo sito di condivisione file Megaupload, chiuso dal governo statunitense nello stesso anno.

Il ministro della Giustizia neozelandese Paul Goldsmith ha ora firmato un ordine di estradizione per Dotcom, secondo un comunicato stampa del governo rilasciato giovedì, aprendo la strada al suo trasferimento.

"Ho considerato attentamente tutte le informazioni e ho deciso che Mr. Dotcom dovrebbe essere consegnato agli Stati Uniti per affrontare il processo", ha dichiarato Goldsmith secondo il comunicato.

"Come pratica comune, ho concesso a Mr. Dotcom un breve periodo di tempo per considerare e prendere consigli sulla mia decisione. Non commenterò ulteriormente a questo stadio".

Dotcom, in un messaggio su X (ex Twitter) più tardi giovedì, ha scritto: "Amo la Nuova Zelanda. Non me ne vado".

Dotcom è il fondatore sfarzoso di Megaupload, un sito web utilizzato da milioni di persone come metodo rapido e facile per archiviare file di grandi dimensioni in un "armadietto" online e condividerli con gli altri. Subito dopo la chiusura del suo sito, Dotcom è stato arrestato dalla polizia neozelandese che ha fatto irruzione nella sua lussuosa villa di Auckland in due elicotteri contrassegnati e ha dovuto forzare la porta di una stanza sicura per raggiungerlo.

Insieme a tre coimputati, Dotcom è stato incriminato da una giuria statunitense per una serie di reati, tra cui il racket, il frode telematica, la violazione del copyright su scala commerciale e il riciclaggio di denaro. Le autorità statunitensi accusano i quattro uomini di aver tratto profitto dalla violazione del copyright attraverso il sito web.

Dotcom e i suoi coimputati negano le accuse e hanno combattuto duramente contro l'estradizione, sostenendo che Megaupload era semplicemente un sito di condivisione file e che non dovevano essere incolpati per ciò che gli altri caricavano su di esso.

Tre corti neozelandesi hanno respinto la loro argomentazione e le rivendicazioni secondo cui non potevano essere estradati per i reati di profitto dalla violazione del copyright perché non è un reato in Nuova Zelanda.

La decisione finale sull'estradizione di Dotcom spettava al ministro della Giustizia.

La legge statunitense è fortemente orientata a favore dei detentori del copyright e è stata criticata per soffocare l'innovazione e danneggiare i consumatori, e per esportare le regolamentazioni del copyright degli Stati Uniti in altri paesi attraverso gli accordi commerciali.

