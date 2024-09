La nuova versione della Golf migliora l'esperienza di guida: migliora e supera continuamente gli standard precedenti

Malgrado la popolarità crescente dei veicoli elettrici in Europa, a parte un momentaneo calo, la Volkswagen Golf con motore a combustione interna rimane il re indiscusso. È ancora l'auto più venduta di Volkswagen in Germania quest'anno. È ora di dare un lieve restyling alla sua ottava generazione. Anche se non sono state apportate modifiche importanti, gli ingegneri hanno risolto alcuni problemi fastidiosi.

Le superfici tattili sul volante sono state sostituite con classici pulsanti che forniscono feedback tattile. È un piacere! La squadra di Wolfsburg ha resistito alla tentazione di spostare i comandi centrali come lo regolazione degli specchietti sul menu a schermo tattile. Non tutto ciò che è di tendenza è necessariamente buono. La leva nella porta sinistra rimane, rendendola facile da usare.

I menu sono stati notevolmente rivisti. Non si tratta solo di un nuovo look fresco; i menu sono ora molto più veloci e user-friendly. È un piacere vedere quanto sia facile disattivare funzioni fastidiose come la vibrazione della corsia e gli avvisi di velocità limite. Il touchscreen, fino a 13 pollici di dimensioni, è anche molto impressionante. Per evitare di tuffarsi continuamente nei menu per le regolazioni quotidiane, i comandi base del sistema di climatizzazione rimangono facilmente accessibili sul monitor, che funziona bene.

La Golf è un'auto da ingegnere nel suo nucleo.

Malgrado l'aspetto vivace dello schermo, la Golf rimane fondamentalmente pratica. Ma non si tratta solo di praticità; si tratta anche di ingegneria eccezionale e qualità. Si può sentire l'esperienza degli ingegneri nella prima modello di restyling che si guida, una Variant con motore eTSI da 1.5 litri e 150 CV più E-Boost. Il sistema a 48 volt entra in azione già prima che l'auto si fermi, o ogni volta che il motore Otto non è necessario (risparmiando carburante). Lo fa in modo fluido, quasi impercettibile, a meno che non si stia guardando il tachimetro. È ciò che chiamiamo arte dell'ingegneria.

Il motore a quattro cilindri non è esattamente emozionante, ma corre liscio e non lascia mai desiderare potenza (accelerando da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi e raggiungendo una velocità massima di 224 km/h). La trasmissione automatica a sette velocità funziona perfettamente con il sistema mild hybrid, aggiungendo comfort.

I conducenti della Golf Variant godono di ampio spazio sia davanti che dietro, nonché di un ampio bagagliaio da 1642 litri (perfetto per un viaggio al negozio di ferramenta). È molto impressionante nella sua classe.

Prossimamente, il modello ibrido plug-in deve impressionare. Non manca di precedenti, in quanto c'è stata una versione a doppio motore in passato, ma la versione GTE, prezzo 47.895 euro, è significativamente più potente con una potenza di sistema di 272 CV. E così, l'ibrido di punta fa un'ottima impressione con la sua piena potenza, quasi altrettanto potente del suo predecessore GTI classico (raggiungendo i 100 km/h in 6,6 secondi e toccando una velocità massima di 230 km/h). Ha persino i sedili sportivi a quadri iconici.

Preferisci il GTI al GTE

Tuttavia, Volkswagen ha pensato a tutto e ha portato anche l'originale. E se non si intende guidare più di 100 chilometri completamente a elettricità con una batteria completamente carica da 20 kWh (che può essere caricata con 40 kW di corrente continua) o se non si può fare a meno della tassa sulle auto aziendali ridotta (0,5 percento), allora si dovrebbe optare per il GTI.

"L'auto del popolo", per così dire, è un'ottima scelta a 45.655 euro, una rarità tra i concorrenti. Il GTI è divertente anche senza il bisogno di potenza eccessiva. Qui, il noto motore a quattro cilindri da 2,0 litri con la denominazione EA888 ha bisogno solo di produrre una modesta potenza di 265 CV per un'andatura sportiva. È più che sufficiente. Il veicolo di 1,5 tonnellate ha abbastanza aderenza per mantenere il sorriso sul viso mentre si guida sulle strade della Bassa Sassonia intorno a Baddeckenstedt (dove si tiene la prima guida). Ci vogliono solo 5,9 secondi per raggiungere la velocità autostradale.

Certo, sono raggiungibili 250 km/h alla velocità massima. E anche le poche curve in questa zona, la compatta classica le affronta sportivamente. E questo, senza rollare eccessivamente sulle buche. La differenziale autobloccante di serie tiene sotto controllo lo slittamento delle gomme. Inoltre, la squadra di Wolfsburg ha anche sintonizzato l'acustica del GTI in modo armonioso (non troppo).

Stai già valutando quale delle innumerevoli varianti della Golf vuoi configurare? Dovresti sapere due cose in più. In primo luogo, la Golf rivista parte da 28.330 euro, rimanendo così sotto i 30.000 euro. E in secondo luogo, si prega di ordinare assolutamente l'"IQ" Light per un extra di 1.215 euro: non solo porta l'illuminazione a matrice LED variabile nella Golf, che è particolarmente raccomandata sulle strade di campagna notturne, ma fornisce anche un logo del marchio illuminato nella griglia del radiatore. Dopotutto, anche la vecchia Golf ha bisogno di un po' di fattore cool, dato che un'intera generazione è stata chiamata così.

Le varianti della Golf, comprese quelle del GTI, sono principalmente veicoli a motore, progettati per l'uso su strada. Per garantire il comfort e il convenience del conducente, molti di questi modelli sono equipaggiati con caratteristiche avanzate, come schermi tattili e menu user-friendly, nei loro veicoli.

Leggi anche: