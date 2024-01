La nuova stella del golf Sophia Popov è la prova vivente che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni

Alla fine del mese scorso, al Royal Troon in Scozia, ha ottenuto una vittoria epocale vincendo l'AIG Women's Open con due colpi di vantaggio. E la cosa più straordinaria di questa emozionante vittoria? All'epoca era al 304° posto nella classifica mondiale.

Prima dell'Open di quest'anno, la Popov, nata negli Stati Uniti, non aveva mai vinto né sul LPGA Tour né sul Ladies European Tour. Ha perso la sua carta del tour e a un certo punto ha pensato di abbandonare del tutto lo sport.

Pochi di coloro che hanno assistito alla sua vittoria dimenticheranno il suo discorso di vittoria, in cui la Popov ha trattenuto le lacrime per riflettere sulla più improbabile delle vittorie.

"Ogni volta che parlo con qualcuno e mi chiedono degli ultimi cinque o sei anni, mi viene sempre da piangere perché è stata una tale lotta e non riesco nemmeno a esprimere a parole cosa sia", ha detto Popov alla CNN Sport.

Superare gli ostacoli della vita

E "lotta" è un eufemismo se si considera tutto ciò che ha dovuto superare nella vita.

Un viaggio di coraggio che ha ispirato la sua vita, superando con coraggio un ostacolo dopo l'altro, in particolare la malattia di Lyme e i tre anni che ci sono voluti per ottenere la diagnosi.

"Negli ultimi anni ci sono state settimane in cui non riuscivo ad alzarmi dal letto per giorni", riflette la 27enne.

"Mi sembrava quasi di avere la mononucleosi e sei malattie diverse allo stesso tempo. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo. Avevo problemi di stomaco. Ho perso la sensibilità delle braccia e delle gambe. E sintomi strani per cui non sapevo cosa fare, i medici non sapevano cosa fare".

Per arrivare a questo punto della sua vita, Sophia ha dovuto lavorare sodo e dedicare innumerevoli ore alla ricerca e alla scoperta dei modi migliori non solo per guarire, ma anche per restare in salute.

"Presto molta attenzione alla mia alimentazione, a come mi alleno e al tempo che mi dedico alla meditazione, allo yoga e a tutto il resto", ha aggiunto Popov.

"È bello vedere che posso stare in campo per cinque settimane e vincere un torneo dopo la quinta settimana. Questo è il risultato di un duro lavoro e di un allenamento estremamente intenso".

Nell'era di Covid-19 il golf non ha tifosi in campo, ma la Popov ha almeno potuto condividere la sua grande vittoria in Scozia con una persona molto speciale: il suo caddie e fidanzato Maximilian Mehles, che l'ha accompagnata in ogni momento.

"Credo che poter condividere l'intera esperienza in quella settimana abbia reso il tutto ancora più emozionante, perché lui ha vissuto tutto con me", dice la Popov.

"Ci frequentiamo da sei anni, quindi ha visto tutto. Tutti i problemi di salute, tutto. Tutto il duro lavoro e il tentativo di reagire. Sa quanto sia importante per me e credo che lo sia anche per lui".

Un momento decisivo per la carriera di Popov? Sì, senza dubbio, ma non aspettatevi che la cambi.

Descrive l'assegno di 675.000 dollari come un "cuscinetto finanziario" e sta già scoprendo quanta attenzione mediatica riceverà in futuro.

Ha detto: "Ha cambiato la mia vita in molti modi, ma spero sinceramente che non abbia cambiato me, perché questo è l'obiettivo più grande".

Quasi abbandono

La Popov racconta di essere stata "molto vicina" a lasciare lo sport, rivelando che in quattro o cinque diverse occasioni ne ha parlato con la sua famiglia.

"Stavo pensando di fare il mio Master. L'anno scorso ho preso in considerazione circa 10-15 programmi. E lo stesso ho fatto per quanto riguarda i lavori e le candidature.

"Ora, andando sul mio account LinkedIn, mi viene da pensare che forse avrei dovuto ripulirlo un po', ma ora non devo più farlo, quindi va bene così!".

Non tutto è filato liscio per Popov, che ha scalato la classifica mondiale fino al 24° posto e ora si aggiunge a Bernhard Langer e Martin Kaymer tra i vincitori tedeschi di major di golf.

Le vittorie nei major danno diritto a un'esenzione di cinque anni dal LPGA Tour ma, dato che quest'anno i major sono fuori ordine a causa della Covid-19, per Popov questo diritto scatterà solo nel 2021.

Le regole della LPGA per la prossima stagione significano anche che la Popov non ha diritto a giocare il prossimo major - l'ANA Inspiration che inizierà il 10 settembre - perché non era un membro "effettivo" del tour quando ha trionfato a Troon.

Una decisione che ha suscitato numerose critiche.

"È il regolamento con cui abbiamo iniziato la stagione", ha dichiarato il commissario della LPGA Mike Whan in una dichiarazione video pubblicata venerdì. "È quello con cui finiremo la stagione".

Whan ha aggiunto che rivaluterà i regolamenti e le restrizioni alla fine della stagione, come fa ogni anno.

I tuoi sogni possono diventare realtà

La storia della sua vita è a dir poco stimolante. Ora è l'ispirazione degli altri a motivarla.

Tutto quello che posso dire è che, indipendentemente dal fatto che tu sia un golfista o un non golfista, non puoi mai sapere quando succederà".

"Per alcune persone succede prima. Per altri, invece, accade più tardi. Nessuno te lo dirà in anticipo, non c'è un programma per la vita. I tuoi sogni possono diventare realtà a un certo punto. Basta crederci e non mollare".

Prima di concludere l'intervista, c'è tempo per un'ultima domanda. Dov'è l'ambito trofeo che ha appena vinto in Scozia? A quanto pare è proprio accanto a lei. E non pensate che abbia intenzione di rinunciarvi tanto presto!

"Onestamente non voglio lasciarlo andare. Non lo perdo mai di vista in nessun giorno e la prima cosa che faccio quando mi sveglio la mattina è prenderlo e tenerlo stretto per tutta la vita perché non voglio darlo via", ha detto.

