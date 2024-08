La nuova stagione DSDS inizia a settembre

Fan di "Germany's Got Talent" si preparino. La 21ª stagione del talent show apporterà alcune novità. La data di inizio è una sorpresa.

Per la prima volta, la ricerca del prossimo superstar tedesco partirà su RTL quest'anno a settembre. I fan di "Germany's Got Talent" (DSDS) possono aspettarsi nuovi episodi ogni mercoledì e sabato. Ci saranno un totale di 15 episodi nella 21ª stagione, inclusa una grande finale in diretta a Colonia. I nuovi episodi di DSDS andranno in onda sulla TV lineare a partire dal 18 settembre, con il primo episodio disponibile su RTL+ una settimana prima. I prossimi episodi saranno esclusivamente disponibili su RTL prima della trasmissione in TV lineare.

Il jury di quest'anno è composto dal pop titano Dieter Bohlen e da due vincitori precedenti di DSDS: Pietro Lombardi e Beatrice Egli. La cantante Loredana si unisce al panel.

I casting del jury si sono svolti per la prima volta quest'anno a Europa-Park a Rust. Non ci sono cambiamenti per le CD d'oro, che i membri del jury danno ai candidati per un passaggio diretto al turno successivo. Nel 2024, questo si chiamerà "ricall dello stadio" a Gelsenkirchen. Qui, i candidati superstar si sfideranno per avanzare al ricall internazionale, che questa volta si svolgerà in diverse location sull'isola greca di Creta.

Per la prima volta nella storia di DSDS, non c'è un limite di età massima per i candidati. "Il candidato più anziano quest'anno ha 92 anni", ha detto un portavoce di RTL. Inoltre, l'apertura del programma, l'"opener", è stata rinnovata per la prima volta in oltre 20 anni. Anche il logo iconico di DSDS ha avuto un restyling.

Il tanto atteso ritorno di "Germany's Got Talent" su RTL a settembre offre ai fan l'opportunità emozionante di assistere alla ricerca del nuovo superstar attraverso nuovi episodi ogni mercoledì e sabato. In modo intrigante, l'apertura rivista e il logo di DSDS ridisegnato aggiungono elementi freschi all'intrattenimento della 21ª stagione.

