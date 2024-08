- La nuova stagione di "DSDS" inizia il 18 settembre.

Tale e Talenti ("DSDS") torna inaspettatamente presto quest'anno. I nuovi episodi iniziano il 18 settembre (ore 20:15) ogni mercoledì e sabato su RTL, come annunciato dal broadcaster privato con sede a Colonia.

I fan sono solitamente abituati a "DSDS" che inizia a gennaio, ma ci sono state eccezioni. Addirittura la seconda stagione nel 2003 è partita a settembre. La prima e la terza stagione nel 2002 e nel 2005 sono iniziate a novembre.

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli e Loredana nella giuria

Il primo episodio sarà disponibile una settimana prima sul portale di streaming RTL+. Gli episodi successivi saranno disponibili su RTL+ prima della trasmissione lineare su RTL. In totale saranno trasmessi 15 nuovi episodi, inclusa la grande finale in diretta a Colonia. La giuria è composta da Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli e Loredana.

Novità: con la ventunesima stagione, il limite di età è stato abolito: possono partecipare tutti i maggiorenni. Il candidato più anziano ha 92 anni. Secondo RTL, ci sono stati più di 10.000 candidati per questa stagione e quasi la metà aveva più di 30 anni.

Per la prima volta, un parco divertimenti fa da sfondo alle selezioni - l'Europa-Park a Rust vicino a Friburgo. Il ricall internazionale di quest'anno si svolgerà sull'isola greca di Creta.

