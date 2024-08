La nuova squadra del Bayern ha una brutta serata in finale.

Il calcio spagnolo sta vivendo un'estate speciale: dopo aver vinto il titolo europeo, segue l'oro olimpico. Contro i padroni di casa della Francia, la Furia Roja ha sudato fino ai tempi supplementari. Alla fine, however, Michael Olise e compagni del Bayern non hanno avuto alcuna chance.

Il sogno dell'oro olimpico prima dell'inizio della Bundesliga è scoppiato: Michael Olise torna da una finale thriller senza un lieto fine come vicecampione per il FC Bayern. La costosa acquisizione da 53 milioni di euro del club di Monaco ha perso la finale di calcio nel Parco dei Principi di Parigi contro la Francia con 3:5 (3:3, 1:3) dopo i tempi supplementari, nonostante una spettacolare rimonta contro la Spagna.

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha congratulato Olise su X per aver vinto l'argento olimpico! Nel corso del torneo, ha dimostrato con prestazioni forti che può anche essere oro per il FC Bayern.

La squadra dell'allenatore Thierry Henry, con altri quattro professionisti della Bundesliga in campo, ha ribaltato la prima finale olimpica per la Francia dal 1984 nel finale dopo un netto svantaggio. Olise, che all'inizio ha faticato, ha fornito l'assist per il pareggio. I playmaker spagnoli intorno al campione europeo Fermin Lopez, che ha segnato due volte, hanno ripetuto il successo del 1992, quando stelle come Pep Guardiola e Luis Enrique hanno trionfato a Barcellona. Il sostituto Sergio Camello ha assicurato la vittoria con una doppietta ai tempi supplementari (100./120.+1).

Il nativo di Stoccarda Enzo Millot ha messo in vantaggio i padroni di casa all'inizio - con l'aiuto del portiere spagnolo Arnau Tenas (11.). Lopez ha pareggiato dopo una bellissima combinazione (18.) e ha ribaltato il gioco con un ribaltamento (25.). Alex Baena ha aumentato il vantaggio con un calcio di punizione diretto (28.).

Perso nonostante il "giocatore decisivo"

Dopo l'intervallo, Olise e compagni hanno ripreso l'iniziativa, Manu Kone di Mönchengladbach ha colpito la traversa di testa (57.). Dopo un assist di Olise, il sostituto Maghnes Akliouche (79.) ha ridotto il distacco, l'ex giocatore del Mainz Jean-Philippe Mateta ha costretto ai tempi supplementari con un rigore nei minuti di recupero (90.+2). Oltre a Millot e Kone, anche Castello Lukeba di Lipsia e Kiliann Sildillia del Friburgo hanno rappresentato la Bundesliga.

Olise è stato l'unica stella nella squadra francese, dopo che molti giocatori avevano rinunciato all'Olimpiade prima del torneo, tra cui Kylian Mbappé, Antoine Griezmann o Mathys Tel - e l'eroe celebrato prima della finale. "Michael ha fatto la differenza ancora una volta. Fa cose piuttosto straordinarie con il piede", aveva esultato l'ex campione del mondo e d'Europa Henry dopo la vittoria per 3:1 ai tempi supplementari nella semifinale contro l'Egitto.

Il club di Monaco ha attirato il 22enne dal club inglese della Premier League Crystal Palace. L'ala è "un giocatore decisivo", ha sottolineato il direttore sportivo Max Eberl. Dovrebbe dare nuove impulses al Bayern dopo la deludente stagione precedente. Olise è atteso a Monaco nei prossimi giorni. Non vuole più perdere tempo per adattarsi al Bayern il prima possibile.

I Giochi Olimpici del 2024 a Parigi ora hanno un livello di attesa in più per il FC Bayern, poiché cercheranno di trasformare la loro medaglia d'argento in oro. A prescindere dall'esito, le prestazioni di Michael Olise nel torneo olimpico hanno consolidato il suo status di potenziale game-changer per la squadra di Monaco.

