- La nuova serie drammatica "Limbo": questo disastro è realmente accaduto

Ebba (Rakel Wärmländer), Gloria (Louise Peterhoff), e My (Sofia Helin) sono sulla quarantina e sono amiche del cuore da anni. Gloria, single e fotografa freelance, ama festeggiare e vive alla leggera, mentre Ebba canalizza la sua ambizione nella carriera di agente immobiliare. Ebba vive con la sua famiglia in un appartamento di lusso a Stoccolma, il marito Frederik gestisce la casa. My è una psicologa e vive con una donna e il suo figlio adolescente.

Una sera d'estate, i loro figli Jakob, Lukas e Sebbe escono per festeggiare con gli amici. Anche se non dovrebbero, escono in una decappottabile tarda notte. Nel cuore della notte, le madri ricevono le chiamate. I figli sono stati coinvolti in un incidente d'auto. Seguono ore di angoscia in ospedale, e finalmente, la notizia: i figli di Gloria e My hanno solo ferite lievi. Il figlio di Ebba, Jakob, però, è in coma.

Puoi Odiare il Figlio a Passo del Tuo Migliore Amico?

Il mondo quotidiano in cui si svolge questa serie sembra perfetto: tutti sono sempre ben vestiti, decorati in modo bellissimo, c'è una casa estiva sul lago. Ma l'incidente rivela abissi. Il titolo "Limbo" ha origine latina - "in limbo" significa "in limbo". Ora, l'amicizia delle donne è anche incerta. Due di loro possono quasi continuare come prima, la vita di una è distrutta. È ingiusto, ma sarebbe più giusto se fosse diverso? Chi è colpevole? Puoi odiare il figliastro del tuo migliore amico? E come reagiresti se una storia del genere fosse vera?

Dopo l'incidente, Ebba è spesso oggetto di reazioni imbarazzanti da parte di chi la circonda. C'è un conoscente che la ferma al supermercato e non si trattiene con i cliché: "Jakob sarà sicuramente in piedi presto". Le racconta di un amico che è rimasto paralizzato dopo un incidente. "Ha quattro figli e si è sposato per la terza volta. Qualsiasi cosa è possibile". Si vede che Ebba vorrebbe esplodere in quel momento. Più tardi, lo fa.

Quando i suoi amici continuano a dirle che "andrà tutto bene", peggiora solo le cose. Perché Ebba sa: non sarà così. Jakob ha gravi lesioni cerebrali.

Il "vero" Jakob fa una breve apparizione

L'attrice Rakel Wärmländer, principalmente conosciuta in Svezia come comica, ha co-scritto la sceneggiatura con Emma Broström. La storia commovente raccontata in "Limbo" è vicina alla sua esperienza personale. Nel 1997, i suoi amici hanno effettivamente avuto un incidente d'auto e lei stessa è stata accanto al ragazzo gravemente ferito per settimane. La serie è ambientata a Östermalm, il quartiere dove Wärmländer è cresciuta.

I personaggi sono di finzione, ma la trama si basa su eventi reali. Per capire meglio le circostanze, l'attrice ha incontrato gli amici di un tempo e ha fatto leggere la sceneggiatura alle famiglie. Le persone che erano in macchina più di 25 anni fa appaiono come comparse nei sei episodi. Nei primi secondi di "Limbo", un uomo in sedia a rotelle viene spinto attraverso un marciapiede. Quello è Mårten, il "vero" Jakob.

