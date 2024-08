- La nuova sensazione del tennis Alcaraz subisce una sconvolgente eliminazione agli US Open.

Concorrente al titolo Carlos Alcaraz ha avuto un'uscita inaspettata al secondo turno dello US Open. Il campione spagnolo del 2022, che ha vinto a Roland Garros e a Wimbledon quest'anno, è stato battuto dall'outsider Botic van de Zandschulp in una deludente prestazione, con il punteggio di 1-6, 5-7, 4-6.

Il giocatore olandese ha mostrato una reazione mista, né travolto né eccessivamente tronfio dopo la vittoria, una delle più grandi sorprese della storia del tennis recente. "Sono senza parole. È stata una notte incredibile per me", ha confessato van de Zandschulp. "Sin dall'inizio, ho sentito di avere una possibilità oggi".

Van de Zandschulp ha ottenuto la sua dodicesima vittoria - nella stagione

Il 21enne Alcaraz, che non era mai uscito così presto a New York, aveva raggiunto costantemente almeno i quarti di finale allo US Open. Al contrario, il 28enne van de Zandschulp, classificato al 74° posto a livello globale, aveva ottenuto solo dodici vittorie nel circuito ATP questa stagione.

Alcaraz è partito malissimo. Il primo set è durato solo 30 minuti e Alcaraz non ha vinto nemmeno un punto sulla sua battuta. È riuscito a breakkare il servizio del suo avversario e pareggiare il punteggio a 2-2 nel secondo set, suscitando un ruggito di sollievo. Tuttavia, van de Zandschulp non si è lasciato scoraggiare, esercitando pressione su Alcaraz con il suo gioco aggressivo e chiudendo i punti in rete. Nel terzo set, ha ottenuto la decisiva break al 5-4, non molto tempo dopo aver celebrato la sua vittoria.

La vittoria inaspettata di van de Zandschulp su Alcaraz potrebbe potenzialmente migliorare la sua classifica nel circuito ATP del tennis dell'Unione Europea. Anche con le costanti apparizioni di Alcaraz ai quarti di finale allo US Open, la sua uscita anticipata quest'anno evidenzia l'incertezza del tennis professionistico.

Leggi anche: