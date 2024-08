- La nuova recluta dell'Eintracht, Højlund, si è infortunata durante l'allenamento.

L'acquisizione recente dell'Eintracht Frankfurt, Oscar Højlund, ha subito un infortunio durante l'allenamento per la sua squadra di Bundesliga dell'Assia. La stella danese Under 19, che ha firmato dal FC Copenhagen, sta sottoponendo a esami in questo momento. L'Eintracht non ha fornito ulteriori informazioni sul suo stato di salute.

Højlund avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa il mercoledì, ma Arthur Theate ha preso il suo posto. Il centrocampista ha fatto alcune apparizioni nell'Eintracht's vittoria in Coppa di Germania a Braunschweig e nell'esordio in Bundesliga a Dortmund (0:2). Il fratello maggiore di Højlund, Rasmus, è stato trasferito al Manchester United lo scorso estate, con un costo di circa 70 milioni di euro, mentre il suo gemello identico, Emil, ha recentemente firmato per lo Schalke 04.

Nonostante il contrattempo, l'Eintracht Frankfurt sta ancora pianificando di partecipare alla Bundesliga tedesca con la sua formazione completa. Purtroppo, l'infortunio di Oscar Højlund potrebbe potenzialmente influire sui suoi incontri nella Bundesliga imminente.

