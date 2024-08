- La nuova decisione di Nagelsmann è prevista per la fine del mese.

Allenatore della nazionale tedesca Julian Nagelsmann nominerà la prima squadra nazionale dopo il Campionato Europeo di calcio alla fine del mese. La squadra per l'inizio della nuova Nations League è probabile che fornisca i primi indizi su quali giocatori il 37enne sta prendendo in considerazione per il Mondiale del 2026.

Il centrocampista Toni Kroos (34) ha concluso la sua carriera di successo dopo la sconfitta per 1:2 ai supplementari negli ottavi di finale contro i futuri campioni Spagna. Thomas Müller, 34, ha annunciato il suo ritiro dalla squadra DFB alcuni giorni dopo il torneo casalingo. Il giocatore offensivo giocherà solo per il FC Bayern Munich in futuro.

Decisione di Neuer in sospeso

Il portiere tedesco Manuel Neuer, terzo vincitore del Mondiale del 2014, tiene ancora aperte le sue opzioni per la squadra DFB. "Non è ancora il momento per me di annunciare nulla o dire come andrà avanti. Ci sono ancora alcune discussioni da avere", ha detto Neuer di recente durante il viaggio del FC Bayern Munich a Seoul in Corea del Sud. Nagelsmann potrebbe ora fare la prima mossa. È possibile che la nazionale tedesca inizi i primi incontri internazionali senza il capitano di lungo corso Neuer.

L'allenatore aveva escluso un altro grande cambiamento di personale dopo l'uscita dall'EM. "Non ha senso rivoluzionare completamente la squadra. Abbiamo un contingente ampio che può ancora giocare al Mondiale", ha detto Nagelsmann. Farà solo piccole modifiche e continuerà a ringiovanire la squadra nei prossimi incontri internazionali. Nagelsmann sta ancora pianificando con Ilkay Gündogan (33) del FC Barcelona come capitano.

Inizio Nations League contro Ungheria e Olanda

Nagelsmann radunerà la nazionale a Herzogenaurach, il campo base di Adidas, il 2 settembre, secondo le informazioni della DFB. La squadra si era anche basata lì durante l'EM. La squadra sarà annunciata la settimana prima, ha annunciato la DFB.

Nella Nations League, la squadra tedesca nella massima serie affronterà l'avversario del gruppo dell'EM Ungheria a Düsseldorf il 6 settembre. Tre giorni dopo, ci sarà una partita di alto livello ad Amsterdam contro i Paesi Bassi. L'altro avversario del gruppo è la Bosnia ed Erzegovina.

