La nuotatrice transgender Lia Thomas afferma che "le donne trans non sono una minaccia per lo sport femminile".

Parlando con Juju Chang della ABC, Thomas ha dichiarato: "Le persone trans non fanno la transizione per l'atletica. Ci trasformiamo per essere felici e autentici e per essere il nostro vero io".

Thomas è diventata di recente il volto del dibattito sulle donne transgender nello sport. Nel 2017 è arrivata all'Università della Pennsylvania e si è unita alla squadra di nuoto maschile, ma durante i primi anni di università la Thomas è diventata sempre più depressa.

La transizione ha avuto un costo elevato e ha messo in discussione la sua carriera di nuotatrice.

"Questo è parte di ciò che mi ha impedito di fare la transizione per così tanto tempo. Il fatto è che non ero sicura di poter continuare a nuotare e a praticare lo sport che amo", ha detto Thomas.

Nonostante ciò, ha iniziato la terapia ormonale sostitutiva (TOS) nel 2019, durante il secondo anno di università.

"I cambiamenti mentali ed emotivi sono avvenuti molto rapidamente", ha detto. "Mi sentivo molto meglio mentalmente, ero meno depressa e ho perso massa muscolare. Sono diventata molto più debole e molto più lenta in acqua".

Seguendo i protocolli NCAA, si è presa un anno di pausa dal nuoto e si è unita alla squadra femminile della UPenn nel 2020.

"Sapevo che ci sarebbero state critiche nei miei confronti se avessi gareggiato come donna. Ero preparata a questo", ha detto. "Ma non ho nemmeno bisogno del permesso di nessuno per essere me stessa e per praticare lo sport che amo".

Thomas ha detto che "ci sono molti fattori che entrano in una gara", ma la differenza più grande ora è che lei è felice.

"Mi permette di dare il massimo negli allenamenti e nelle gare", ha detto.

A marzo, Thomas è diventata la prima atleta transgender a vincere un titolo NCAA Division I dopo aver vinto la gara femminile dei 500 metri stile libero.

Ora che ha finito l'università, punta a qualcosa di più grande.

"Il mio obiettivo è stato quello di nuotare alle prove olimpiche per molto tempo e mi piacerebbe molto raggiungere questo obiettivo", ha dichiarato.

Fonte: edition.cnn.com