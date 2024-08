La nuotatrice Leonie Beck vomita nove volte.

La qualità dell'acqua della Senna ha scatenato discussioni in vista degli eventi olimpici di nuoto in acque aperte. Ora che le competizioni sono terminate, un nuotatore tedesco è stato colpito da malore. Leonie Beck ha segnalato sintomi gravi. Altri atleti avevano già subito lo stesso destino in precedenza.

La nuotatrice tedesca di fondo Leonie Beck ha segnalato di aver subito un malore dopo la sua gara olimpica nella Senna. La 27enne ha scritto su Instagram in inglese di aver vomitato nove volte e di aver avuto anche diarrea. Beck ha pubblicato una foto di sé stessa che sembra un po' malata, mentre fa il pollice in su. Ha aggiunto ironicamente: "La qualità dell'acqua della Senna è stata approvata". La campionessa europea aveva partecipato alla gara femminile dei 10 km giovedì, piazzandosi al nono posto.

La qualità dell'acqua del fiume parigino è stata un argomento di discussione per tutta la durata dei Giochi, in particolare riguardo alle gare di triathlon. Una sessione di allenamento è stata anche annullata a causa della scarsa qualità dell'acqua. Tuttavia, gli organizzatori dell'evento hanno dichiarato che la qualità dell'acqua era sufficiente per una sessione di allenamento del mercoledì e per le gare femminili e maschili del giovedì e del venerdì. Dopo la sua gara dei 10 km, Beck ha espresso la speranza che "non ci portiamo via nulla".

"Ho bisogno di una pausa per la mia testa prima"

Dopo aver ottenuto il nono posto, Beck ha lasciato aperte le sue future opzioni. "Ho bisogno di una pausa per la mia testa prima", ha detto la 27enne, "poi completerò le gare della Coppa del Mondo". Quando le è stato chiesto dei Giochi olimpici del 2028 a Los Angeles, la nativa di Würzburg che vive e si allena in Italia ha risposto: "Ho 27 anni. Qual è la migliore età?". Beck ha iniziato la sua carriera in piscina e si è convertita al nuoto in acque aperte dopo aver ottenuto il 25° posto nei 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Rio del 2016. Dal 2018, ha vinto un totale di sei ori, quattro argenti e un bronzo ai Campionati del Mondo e Europei.

Dopo aver ottenuto il quinto posto nella gara dei 10 km a Tokyo tre anni fa, Beck era considerata una contendente per l'oro a Parigi. Tuttavia, ha lottato con la forte corrente della Senna. "Ho aspettato questa gara per un anno, ovviamente ho sognato una medaglia", ha detto, "ovviamente sono delusa. Ma per me, qui era impossibile ottenere qualcosa". Era completamente esausta dopo la gara: "Sono stata due ore in una lotta, due ore di allenamento di forza. Sono un salmone, non ho muscoli", ha sottolineato.

"Assistenza medica intensiva" per Michel

Prima di Beck, erano emersi diversi resoconti di atleti malati dopo aver gareggiato nella Senna. Il caso della triatleta belga Claire Michel ha attirato particolare attenzione. Dopo tre giorni di vomito e diarrea, ha avuto bisogno di "assistenza medica intensiva" nella pol

