La nuotatrice canadese Mary-Sophie Harvey racconta di essere stata drogata ai Campionati mondiali di nuoto

La nuotatrice, che ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x200m stile libero femminile, ha detto di ricordare di aver "festeggiato la mia gara", ma poi è arrivata una "finestra di quattro-sei ore in cui non ricordo nulla".

Dice di essersi svegliata la mattina dopo con il manager della squadra e il medico al suo capezzale.

"Non mi sono mai vergognata così tanto", ha scritto mercoledì su Instagram, aggiungendo di essere stata "giudicata" dopo l'incidente.

L'olimpionica ha detto di aver subito una distorsione alle costole e una commozione cerebrale e di aver trovato "una dozzina di lividi" sul suo corpo, e ha detto che i suoi amici le hanno detto che probabilmente erano dovuti al fatto che dovevano trasportarla mentre era incosciente.

Ha postato le foto dei lividi sul suo Instagram.

"Alla fine sono andata in ospedale, dove sono stata visitata da medici e psicologi. Mi hanno analizzato e trattato nel modo migliore possibile", ha raccontato.

Mi hanno detto che succede più spesso di quanto pensiamo e che in un certo senso sono stata fortunata a uscirne con una distorsione alle costole e una piccola commozione cerebrale".

"Mi ha aiutato a curare alcune delle paure che avevo, ma purtroppo non tutte", ha detto.

La nuotatrice ha messo in guardia da un "pericoloso aumento" di casi simili e ha condiviso diversi screenshot di notizie sul consumo di bevande.

"A chiunque stia leggendo questo messaggio, vi prego di fare attenzione", ha scritto.

La CNN ha contattato la Harvey per ulteriori commenti. Non è chiaro se abbia denunciato l'incidente alla polizia. Non ha parlato di come sia potuto accadere.

La CNN ha contattato Swimming Canada per un commento. Secondo la CBC, un portavoce ha rilasciato una dichiarazione alla Canadian Press.

"Siamo consapevoli che c'è stato un incidente la sera prima della partenza da Budapest", ha detto il portavoce di Swimming Canada Nathan White in una e-mail a The Canadian Press. "Non appena lo staff della squadra ne è venuto a conoscenza, Mary ha ricevuto un eccellente trattamento medico dal nostro medico di squadra sul posto, ed è stata autorizzata a tornare a casa".

"Lo staff è rimasto in contatto con Mary dal suo ritorno e le stiamo offrendo il nostro sostegno. Continuiamo a raccogliere informazioni sulla situazione e il fascicolo è stato trasmesso al nostro responsabile indipendente per lo sport sicuro".

L'organo di governo del nuoto mondiale, la FINA, ha dichiarato di essere a conoscenza delle "notizie profondamente angoscianti dei media" e di essere "profondamente preoccupata" per il benessere di Harvey.

"Siamo in contatto con Swimming Canada e con il Comitato Organizzatore Locale. Nel 2021, la FINA ha adottato ampie misure volte a salvaguardare gli atleti e un Independent Investigation Officer sarà incaricato di indagare ulteriormente sulla questione", ha dichiarato la FINA in un comunicato.

Fonte: edition.cnn.com