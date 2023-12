La numero 1 del mondo Iga Swiatek approda alla finale degli Open di Francia grazie alla vittoria su Daria Kasatkina

La striscia di 34 partite vinte dalla Swiatek è la più lunga imbattibilità nel circuito femminile dopo quella di Serena Williamsnel 2013. Se Swiatek vincesse la finale, eguaglierebbe il record del 21° secolo di Venus Williams di 35 vittorie consecutive, stabilito nel 2000.

In quest'ultima vittoria, la 21enne ha sconfitto la testa di serie n. 20 Daria Kasatkina per 6-2 6-1 in un'ora e quattro minuti, raggiungendo così la sua seconda finale degli Open di Francia, dove affronterà Coco Gauff o Martina Trevisan.

La polacca ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros nel 2020, sconfiggendo Sofia Kenin per 6-4 6-1.

"Cerco di trattare ogni partita allo stesso modo", ha detto la Swiatek dopo il match. "Se mi rendo conto che è uno dei match più importanti della stagione, mi stressa, quindi cerco di concentrarmi solo su un compito e ascolto musica".

Era la quarta volta che queste due giocatrici si affrontavano quest'anno e nelle tre precedenti occasioni la Swiatek aveva avuto la meglio.

Kasatkina ha inizialmente tenuto il passo del fenomeno polacco, portandosi sul 2-2 nel primo set, prima che Swiatek prendesse 10 degli 11 giochi successivi per sigillare l'incontro.

Il suo dominio è stato tale che la numero 1 del mondo ha perso solo due punti sulla prima battuta durante il primo set, mentre Kasatkina, che non aveva perso un set in tutto il torneo, ha visto il suo dritto cedere sotto pressione e ha commesso 24 errori non forzati.

In totale, la Swiatek ha concesso solo 11 punti sul suo servizio in tutto l'incontro, e quattro di questi sono arrivati nell'unico game in cui ha subito il break. Il servizio della Kasatkina è andato meno bene ed è stato interrotto cinque volte durante la partita.

"È più facile giocare le partite con questo tipo di supporto", ha detto Swiatek davanti a un pubblico entusiasta sulla Philippe-Chatrier. "L'ho avuto in ogni posto in cui ho giocato quest'anno.

"Mi sorprende ancora, perché quando ho iniziato, subito dopo il mio primo anno di Covid, non ero sicura di quante persone polacche sarebbero venute, quindi mi sorprende ancora".

La finale femminile del Roland Garros è in programma sabato.

Fonte: edition.cnn.com