La numero 1 del mondo Ashleigh Barty si ritira dagli Open di Francia per infortunio

La campionessa del 2019 ha avuto evidenti problemi di movimento durante il suo incontro di secondo turno con Magda Linette sul Court Philippe-Chatrier, perdendo il set d'apertura per 6-1.

Barty, che aveva una fasciatura alla coscia sinistra, ha lasciato il campo per un timeout medico prima di ritirarsi a metà del secondo set con il punteggio in parità sul 2-2, citando un infortunio all'anca.

"È straziante", ha dichiarato Barty ai giornalisti. "Abbiamo avuto una stagione così brillante sui campi in terra battuta, e per un po' di sfortuna con il tempismo, più che altro, è successo qualcosa di acuto nel fine settimana e abbiamo esaurito il tempo a disposizione contro il tempo è deludente. Questo non cancella i tre mesi brillanti che abbiamo trascorso, per quanto faccia male in questo momento.

"Abbiamo fatto tutto, assolutamente tutto il possibile per darmi una possibilità. È stato un piccolo miracolo riuscire a scendere in campo per il primo turno".

L'australiana è arrivata al Roland Garros con l'infortunio, ma è riuscita a superare il suo match di primo turno martedì nonostante abbia avuto bisogno di cure all'anca sinistra. In seguito ha ammesso di non essere "al 100%".

Essendo arrivata alla partita di giovedì con la gamba sinistra fasciata, il suo servizio è sembrato subito ostacolato e, dopo aver salvato tre palle break iniziali per pareggiare il punteggio sull'1-1, Barty ha perso cinque giochi consecutivi per perdere il primo set in 36 minuti.

Ha ricevuto le cure fuori dal campo, ma non ha potuto continuare a lungo, camminando verso la rete e stringendo la mano a Linette dopo il quarto game del secondo set.

"Ho cercato di darmi una possibilità e di vedere come mi sentivo", ha detto Barty. "Ovviamente ci siamo allenati, abbiamo avuto le nostre restrizioni e abbiamo cercato essenzialmente di rimanere il più freschi possibile e di non aggravare il problema in alcun modo, ma in una partita questo è inevitabile a volte".

"Oggi la situazione è peggiorata e stava diventando pericolosa. Per quanto sia difficile, bisognava... farlo. Fin dalla prima partita ho lottato contro il dolore, che è diventato troppo forte".

La n. 45 del mondo Linette passa al terzo turno. La 45enne Linette accede al terzo turno di Parigi per la prima volta dal 2017 e affronterà la tunisina Ons Jabeur.

Fonte: edition.cnn.com