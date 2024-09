La nudità di Catherine Zeta-Jones, l'umorismo di Raab in "Under 50" e l'influenza della giovane generazione

Cari persone, facciamo una pausa e ricordiamo insieme l'assurdità di questa settimana. Sceglietevi un posto, prendetevi una bevanda a scelta e lasciate che questo segmento di celebrità si sedimenti. Sono già entusiasta di sentire i vostri pensieri! Vi sentite come se il mondo stesse girando sempre di più fuori controllo? Sto affogando nel tentativo di stare al passo, figurarsi restare avanti. Il modo migliore per affrontare questo riassunto settimanale, almeno per me, è attraverso l'ironia.

Dovete fare attenzione a cosa trovate divertente questi giorni. Perché un comico non è necessariamente qualcuno che fa ridere, ma qualcuno che ha il coraggio di spacciare per suoi i battute degli altri. Luke Mockridge dovrebbe prendere nota.

Avete già visto "Non vincerai un milione qui" di Stefan Raab su RTL+? La critica sul "umorismo U-50" del comico sta crescendo. I giovani non sembrano trovare divertenti i suoi scherzi, dicono i critici. Trovo quell'argomento divertente, a proposito. Mostra solo che si può avere un'opinione sola su Raab - o lo si ama o lo si odia, non c'è via di mezzo.

La diss track di Raab contro Kaufland

Forse sono solo troppo vecchio, ma ho trovato la diss track di Raab contro Kaufland assurdamente divertente questa settimana. Il supermercato aveva fatto rappare il giovane artista Enda negli spot pubblicitari sui prodotti in offerta. Pasta di pomodoro, patatine, olio di girasole. Vi chiederete a cosa servono questi "maledetti", come Tupac.

Così Raab risponde con una canzone rap tutta sua e chiama Kaufland un "autostoppista" tra le altre cose. I critici lo trovano "imbarazzante" e "vergognoso". Ma è tragicomicamente divertente vedere come le compagnie cercano di essere giovani - come se avere un account TikTok li rendesse tali.

Inciampano nella cultura dei meme, convinti di comunicare con i giovani includendo parole come "slay" e "man" nel loro vocabolario. Ignorare i fanbase esperti e leali con sostanza e vita vissuta non è solo sciocco, ma anche ipocrita.

Raab viene accusato di fare TV per un pubblico più anziano. Forse è vero. Ma non è preoccupante come i suoi concorrenti conoscano così poco la cultura generale al giorno d'oggi, con un motto come "se non è successo su Instagram, potrebbe non essere successo affatto"?

Gottschalk, Z-Celebrities e Oktoberfest

Anche Thomas Gottschalk viene visto come un relitto dai critici. Il 72enne ha recentemente espresso il suo disagio per quanto l'Oktoberfest sia cambiato nel suo podcast, che conduce con il suo buon amico Mike Krüger. In passato, le celebrità usavano l'Oktoberfest come piattaforma per aiutare qualcuno in difficoltà, si lamentava Gottschalk. Ma non è più così oggi.

E il leggendario conduttore potrebbe avere ragione, visto che i video postati dalle influencer di spicco sembrano caotici. Invece di celebrare le celebrità, vediamo più decadenza estreme nella sua forma più pura. Le celebrità di serie Z barcollano per le tende da birra in dirndl e pantaloni di pelle esagerati. Si pavoneggiano arrogantemente e pomposamente per i like, come se fossero superstar! Accompagnato dai loro atteggiamenti auto-absorbiti e disprezzo per "la gente comune" con meno follower, la loro profondità intellettuale è incredibilmente superficiale, incapace di vedere quanto siano patetici nel mettere in scena uno spettacolo.

Catherine Zeta-Jones si spoglia per il compleanno

Viviamo in un mondo in cui i freelance con ego gonfiati dettano la moda, un mondo in cui le risse in reality show scriptati sono considerate celebrità e fare casino è un boost per la carriera. Aggiungi dinamiche di potere distorte e politici senza qualifiche professionali che non riescono nemmeno a mettere insieme una frase coerente - non c'è da stupirsi che i filosofi credano che l'umanità sia in caduta libera.

Una di quelle che è spiccata questa settimana in modo classico (ha!) è stata Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones e suo marito Michael Douglas festeggiano il compleanno ogni anno - il suo il 25 settembre e il suo 80esimo. Zeta-Jones è rimasta a corto di idee regalo quest'anno e ha optato per una scelta insolita: ha sorpreso il marito... nuda! Ha pubblicato una foto su Instagram di sé stessa in tacchi nel bagno con una didascalia umoristica, dicendo di essere rimasta a corto di idee regalo quest'anno dopo tanti anni. Il suo "abbigliamento da compleanno" era la seconda opzione - dopo quello, poteva pensare solo alle palline da golf. Buon fine settimana a tutti, cari lettori, e restate divertenti!

Leggi anche: