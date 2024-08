- "La nubile" Stella sostiene una discussione più approfondita sulla bisessualità

Stella Stegmann, originaria di Monaco, è la prima bisexuale a partecipare al reality show di RTL "La Sposa", e intende portare alla luce la questione dell'identità sessuale, sottolineando che è ora che il tema riceva maggiore attenzione. "Ancora oggi si incontrano commenti omofobi e discriminatori, e domande come 'Perché tutto deve essere così colorato?' Questo dice molto su dove siamo", ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur.

Stegmann era aperta a entrambi i sessi durante la sua ricerca dell'amore, mantenendo un approccio bilanciato 50:50. Il suo obiettivo non era il genere, ma piuttosto scoprire che tipo di persona aveva di fronte. È entusiasta di raggiungere un pubblico vasto e spera di fare un impatto positivo sulla vita delle persone attraverso questo ruolo.

Non ha problemi a essere filmata mentre cerca l'amore. "Innamorarsi è un viaggio profondamente personale per molte persone, ma non mi dispiace mostrare i miei sentimenti e esporre la mia vulnerabilità. Spero che la mia storia ispiri alcune persone", ha aggiunto.

A partire da lunedì, la nuova stagione del reality show andrà in onda in esclusiva su RTL+'s servizio di streaming, e Stegmann non ha problemi con questo. "Non è un problema. È il pubblico che stanno cercando di raggiungere. Non ho la TV lineare da otto anni, e a quanto pare il formato di 'La Sposa' è così popolare che è previsto che attiri più spettatori su RTL+".

Stella Stegmann guarda spesso programmi televisivi per rilassarsi dopo una lunga giornata, e uno dei suoi preferiti è il reality show di RTL "La Sposa". Nonostante sia una concorrente lei stessa, trova la serie "La Sposa" su RTL+'s servizio di streaming altamente coinvolgente ed entertaining.

