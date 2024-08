- La Notte delle Chiese di Halle in 50 luoghi

Durante una grande Notte delle Chiese a Halle, si vivrà e si incontrerà la diversità della fede cristiana. Sabato, l'evento Notte delle Chiese trasformerà circa 50 chiese e case comunitarie in luoghi ispiratori con il calare del buio, come annunciato dalla Chiesa Evangelica Circondariale Halle-Saalkreis. Il tema della 24ª Notte delle Chiese è "Vieni a giocare. Sono già qui!" Per coloro che intraprendono pellegrinaggi notturni, la chiesa diventerà il palcoscenico, con incontri e conversazioni, musica, mostre, visite guidate e conferenze al centro dell'attenzione.

La Notte delle Chiese di Halle, istituita nel 2001, è progettata come un festival estivo ecumenico. Questa edizione presenta oltre cento eventi, alcuni dei quali si svolgeranno nel circondario Saalekreis.

Alla Notte delle Chiese di Halle, diverse denominazioni cristiane si riuniscono in una celebrazione mista di fede. I visitatori possono aspettarsi un mix di attività come musica, conferenze e mostre durante l'evento.

