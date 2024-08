- La Notte del pipistrello di Berlino vi invita a una spedizione

Mentre si avvicina la sera, i residenti di Berlino hanno l'opportunità di seguire il percorso dei pipistrelli durante il fine settimana a vari eventi. Questa occasione speciale è nota come Notte dei Pipistrelli Internazionale (Notte dei Pipistrelli), che si tiene il 24 agosto. Organizzato dall'Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità della Germania (NABU), l'evento offre diverse attività.

L'Associazione dei Pipistrelli di Berlino invita a due passeggiate gratuite per ammirare i pipistrelli venerdì e sabato, a partire dalle 19:30 cadauna. Il punto di incontro per la prima passeggiata è il FEZ (Centro Ricreativo per Bambini e Giovani) a Wuhlheide. Per la seconda passeggiata, ci si incontra alla fermata dell'autobus 'Rübezahl' nel bosco di Köpenick sabato. I partecipanti di età superiore ai 5 anni possono scoprire fatti interessanti sul predatore notturno durante queste escursioni. Si prega di notare che è necessario registrarsi per partecipare.

La Notte dei Pipistrelli di Spreichpark si concentra su questi piccoli animali alati. Una passeggiata pomeridiana dimostra come rilevare i pipistrelli utilizzando un detector. Questi dispositivi convertono i suoni ultrasonici inudibili utilizzati dai pipistrelli per la navigazione in segnali udibili, come spiegato da Grün Berlin. Si prega di notare che è necessario registrarsi anche per questo evento. Inoltre, goditi un programma sul palcoscenico che include musica, parole parlate e comicità, tutti offerti gratuitamente e con interpretazione in lingua dei segni.

Secondo NABU, tre delle 25 specie di pipistrelli in Germania sono attualmente in grave pericolo. Quattro specie in più sono considerate a rischio, e altre tre specie sono a rischio a causa di fattori come la diminuzione delle fonti di cibo, la popolazione di insetti e la perdita di habitat a causa di ristrutturazioni edilizie e l'abbattimento di vecchi alberi.

Durante le passeggiate per ammirare i pipistrelli, i bambini di età superiore ai 5 anni possono partecipare e imparare sui pipistrelli, rendendo l'esperienza educativa e divertente per tutta la famiglia. Alla Notte dei Pipistrelli di Spreichpark, c'è una passeggiata pomeridiana specificamente progettata per i bambini, offrendo loro l'opportunità di esplorare il mondo dei pipistrelli in modo coinvolgente.

