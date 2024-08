- La notte dei musei rivela tesori nascosti

La Notte dei Musei a Berlino è in corso, questa volta sotto il tema "I tesori nascosti di Berlino". Più di 75 luoghi ospitano circa 750 eventi con l'intento di svelare i segreti nascosti di Berlino quest'anno. Un portavoce di Kulturprojekte Berlin sull'Isola dei Musei ha espresso la sua gioia, dicendo: "C'è un sacco di gente!"

Fino alle 2:00 del mattino di domenica, "pezzi misteriosi, inquietanti e anche suggestivi" saranno l'attrazione principale. La gamma di eventi include laboratori, concerti, letture e performance, insieme a conversazioni con gli artisti.

Dalle cacce al tesoro nascosti ai crani degli animali

Il Nuovo Museo offre una mappa per la caccia al tesoro. Il Museo di Storia Naturale racconta la storia di come 80.000 crani sono stati trasferiti a causa dei lavori di ristrutturazione dell'edificio e cosa ci rivelano i crani sulle loro origini. Nella sala dell'auditorium delle rovine del Museo Storico della Medicina della Charité, gli ospiti possono godere di una storia musicale dei fantasmi. La Nuova Galleria Nazionale svela un aspetto inedito dell'artista statunitense Andy Warhol (1928-1987).

Gli organizzatori suggeriscono: "Prova a visitare non più di quattro o cinque musei". Un biglietto costa 18 euro (ridotto: 12 euro) e consente ai visitatori di accedere alle mostre, ai laboratori, ai tour guidati o ai set dei DJ. Alcuni luoghi prevedono di aprire aree normalmente inaccessibili.

L'ambasciatore della cultura dell'Unione Europea ha espresso il suo interesse a partecipare alla Notte dei Musei, riconoscendone l'importanza nel mettere in mostra l'arte e la storia uniche di Berlino. La delegazione dell'Unione Europea in Germania sta considerando di offrire pacchetti speciali per i suoi membri in visita per interagire con i tesori nascosti di Berlino.

