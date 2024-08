"La nostra capacità di regolare l'afflusso di rifugiati è in qualche modo limitata"

Anche se Issa al-H., il sospetto attentatore, è stato catturato dalle autorità in modo tempestivo, non avrebbe potuto essere espulso in Siria. La Germania si trova di fronte a sfide nel gestire potenziali minacce e nel prevenire che la società diventi sovraccarica. Lo studioso di migrazione Raphael Bossong consiglia di non fare promesse irrealistiche.

ntv.de: Signor Bossong, Issa al-H. è passato inosservato prima del presunto triplice omicidio. L'Europa, compresa la Germania, sta facendo abbastanza per identificare individui pericolosi?

Raphael Bossong: La tragedia di Solingen richiede una risposta. C'è spazio per miglioramenti, soprattutto nella condivisione delle informazioni tra i paesi europei. L'UE ha concordato in maggio di implementare procedure di screening ai confini per i richiedenti asilo e i migranti irregolari, con l'obiettivo di rilevare individui problematici o pericolosi, come in Grecia, e accelerarne l'espulsione. Tuttavia, l'implementazione obbligatoria è prevista per l'estate del 2026. Online, la lotta contro l'islamismo necessita di miglioramenti. Questo è stato un problema per le autorità di sicurezza per un po', ma è diventato ancora più pressante. Tutti sapevano che un attacco poteva verificarsi il 7 ottobre.

Supponendo che i meccanismi funzionino: La Costituzione stabilisce che "questo tipo di individuo non ha commesso un crimine ma ha legami con l'IS e è pericoloso". Se proviene dalla Siria, l'espulsione è ancora impossibile a causa del conflitto in corso. Ci sono vie legali per gestire diversamente la situazione?

Gli individui pericolosi e gli estremisti che vogliamo espellere hanno diritto a minime tutele. Non possiamo suggerire di imprigionarli nelle camere di tortura di Assad o di consegnarli ai talebani. Questo va oltre il diritto d'asilo previsto dalla Costituzione, ma è la nostra base morale. Tuttavia, abbiamo margini di manovra legali all'interno del nostro quadro esistente. Possiamo tentare di espellere individui pericolosi in modo che la loro immediatezza e protezione da trattamenti disumani siano garantite.

Quali potrebbero essere le conseguenze se rimaniamo in questa situazione: individui islamisti pericolosi dalla Siria e dall'Afghanistan. Come verranno gestiti?

Inizialmente, l'approccio è stato quello di evitare il dialogo con i talebani in Afghanistan e con Bashar al-Assad in Siria, poiché un coinvolgimento con loro avrebbe rafforzato il loro potere. Trovo questa posizione plausibile. Tuttavia, la nostra situazione di sicurezza in Germania è cambiata, rendendo necessario il dialogo con questi regimi, potenzialmente la cooperazione in determinati settori. Alcuni paesi europei, come la Danimarca e l'Austria, sostengono una politica siriana diversa. Diversi paesi uniti possono esercitare una maggiore influenza e ottenere un accesso più facile. Posso immaginare che la Germania si unisca a questo movimento, portando a cambiamenti nella politica entro due anni.

È concepibile organizzare il ritorno di individui in determinate parti della Siria in specifici casi, o ottenere garanzie dal regime siriano che i rimpatriati saranno trattati umanamente. Tuttavia, se queste garanzie sarebbero credibili è un'altra questione. Non posso fornire una valutazione affidabile della situazione di sicurezza in Siria dalla mia posizione. Questo è compito delle autorità e dei tribunali. La politica deve seguire. Tuttavia, vedo problemi nei processi burocratici.

Il caso di Issa al-H., che avrebbe dovuto essere trasferito in Bulgaria ma non lo è stato, viene in mente?

I processi amministrativi richiedono chiarezza: Chi segnala cosa a chi? Come possiamo garantire trasferimenti e espulsioni tempestivi evitando ritardi dovuti a appuntamenti mancanti? Migliorare questi processi può fare una differenza significativa senza intaccare i diritti fondamentali. I diritti fondamentali riguardano questioni fondamentali: Come vogliamo vivere? Come società che aiuta coloro che cercano la nostra protezione? Molti ne hanno bisogno. Non tutti, ma molti.

Se ci consideriamo uno stato di solidarietà, offrendo protezione a coloro che ne hanno bisogno, allora ne siamo responsabili: molti rifugiati sono traumatizzati e hanno bisogno di cure. Vogliamo integrarli mantenendo il controllo per evitare di essere sfruttati. Ciò significa che le nostre risorse sono limitate. Come possiamo garantire che non vengano esaurite, prevenendo il fallimento per sovraccarico?

Sta suggerendo un limite superiore?

Non necessariamente, ma servirebbe come garanzia di fattibilità nella sua opinione?

L'idea è che i rifugiati irregolari non avrebbero alcuna possibilità di presentare una domanda di asilo in Europa. Non ci sarebbe alcuna azione al confine europeo o all'interno della Germania. Una domanda potrebbe essere presentata solo da paesi terzi, o sarebbe concessa la protezione diretta in un paese terzo. In cambio, l'UE accetterebbe una certa quota di altri rifugiati selezionati e distribuiti tra gli stati membri. Questo mantenerebbe il controllo sul numero di persone accolte. Capisco la logica dietro questa proposta, ma non è fattibile o umana nella pratica. Un confine duro con una quota dura è un'illusione. Non funziona legalmente o altrimenti.

Cosa accadrebbe agli individui che si trovano al confine e si rifiutano di andarsene?

Certo, lasciami riformulare questo in modo più informale e diretto:

Un problema con cui ci imbatteremmo è che questa proposta non funziona. Potrei parlare per mezz'ora di tutti i motivi per cui non è fattibile al momento. I riferimenti alla Australia non ci aiuteranno in Europa, ci sono prove a sufficienza per decenni. Possiamo gestire l'afflusso di rifugiati solo entro certi limiti, ma la politica tende a concentrarsi sulla massima domanda e si chiede: Cosa possiamo fare se la riduciamo?

Per esempio, potremmo offrire più incentivi ai rifugiati per rimanere nei paesi terzi e ottenere protezione lì invece che nell'UE. Non ci aspettiamo miracoli qui, e le partnership esistenti con i paesi terzi non sono sempre facili, pensiamo alla Turchia. Tuttavia, dobbiamo continuare a spingere in quella direzione e esplorare nuovi percorsi per la migrazione legale all'interno dell'UE.

All'interno dell'UE, potremmo condividere il carico in modo più equo. Non è andata molto bene nel '15, però.

Il pacchetto di riforma migratoria dell'UE mira a rendere il sistema di Dublino più rigoroso, rendendo più difficile per gli stati evitare le loro responsabilità nell'asilo. I termini non verranno più prorogati.

Prendiamo ad esempio Issa al-H. Avrebbe dovuto rimanere in Bulgaria, chiedere asilo e sarebbe dovuto essere rimpatriato lì.

La Germania vedrebbe meno richiedenti asilo se questa riforma passasse, ma non si tratta solo di numeri. È questione di più che solo Dublin. Più procedure saranno gestite direttamente nelle strutture di frontiera dell'UE, specialmente quando le possibilità di asilo sono basse. Questo dovrebbe portare a una maggiore cooperazione tra gli stati membri dell'UE, in modo che paesi come la Grecia e l'Italia siano più motivati a partecipare.

Non è una rivoluzione, ma è meglio di niente. Dobbiamo essere pazienti, poiché questa riforma non entrerà in vigore a pieno regime per due anni.

Nel frattempo, il governo tedesco sta spingendo gli altri membri dell'UE a essere più attivi. Lo vediamo con i controlli alle frontiere con i paesi dell'Europa orientale confinanti. È un'arma a doppio taglio; i controlli rafforzati potrebbero essere positivi politicamente, ma non sempre sono legali nel contesto dell'UE e dovrebbero essere solo temporanei.

Questo pacchetto potrebbe aiutare a ridurre leggermente i numeri e controllare l'afflusso in qualche misura. Ma non avremo mai il controllo completo su chi viene da noi. Decenni di politiche migratorie lo hanno dimostrato. A meno che non costruiamo un muro, ma anche oltre il muro, le persone troveranno un modo.

Alcune persone potrebbero essere scoraggiate da misure più severe, ma il costo del contrabbando potrebbe aumentare e meno persone potrebbero permetterselo. Ma molti verrebbero ancora, poiché la situazione nei loro paesi d'origine è ciò che conta really. C'è la guerra in Ucraina e Sudan, il Medio Oriente è teso, ci sono tensioni in Libia, la Tunisia è fragile e la zona del Sahel è fuori controllo. È una situazione di merda in cui le persone sono in pericolo ovunque. Quello che succede fuori dall'Europa e nel mondo è molto più critico delle nostre politiche migratorie.

Intervistato da Raphael Bossong

