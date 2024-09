La Norvegia sta pensando di erigere una barriera al suo confine con la Russia.

Norvegia potrebbe costruire una recinzione lungo il suo confine con la Russia, come suggerito dal Ministro della Giustizia Emilie Enger Mehl. Secondo lei, una recinzione di frontiera non solo sarebbe efficace per scoraggiare le persone, ma anche per utilizzare sensori avanzati e tecnologia per rilevare i movimenti vicino al confine. Il governo norvegese sta valutando diverse metodologie per rafforzare la sicurezza lungo i 198 chilometri del confine, come potenziare il personale di frontiera o intensificare la sorveglianza. La ministra Mehl ha visitato la Finlandia per studiare le misure di sicurezza del confine, in particolare il suo confine di 1.340 chilometri con la Russia. La Finlandia ha chiuso tutti i punti di ingresso al confine con la Russia alla fine del 2023 a seguito dell'afflusso di oltre 1.300 migranti da paesi terzi senza i documenti necessari in un periodo di tre mesi. La Finlandia accusa la Russia di utilizzare la "guerra ibrida".

Alle 19:58, gli amministratori russi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, hanno accusato le forze ucraine di aver lanciato un attacco contro una sottostazione vicina. L'attacco avrebbe distrutto un trasformatore alla "Raduga" sottostazione nella città di Enerhodar nel sud-est dell'Ucraina, secondo un annuncio su Telegram. Questo evento viene considerato "un altro atto terroristico" per destabilizzare la situazione a Enerhodar, una città satellite della centrale nucleare di Zaporizhzhia. È stata anche condivisa una foto del fumo che esce dal tetto di un edificio. Tuttavia, l'approvvigionamento di energia per Enerhodar rimane ininterrotto. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con sei reattori e la più grande d'Europa, è stata catturata dalle forze russe all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Entrambe le parti si accusano spesso a vicenda di aver attaccato o pianificato un attacco alla centrale.

Alle 19:25, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy mette in discussione la credibilità delle minacce nucleari in corso da parte del Presidente russo Vladimir Putin. Zelenskyy ha detto a Fox News che Putin "ama la sua vita" e probabilmente teme le conseguenze dell'uso di armi nucleari. "Nessuno sa cosa c'è nella sua testa", ha detto Zelenskyy nell'intervista. "Potrebbe usare armi nucleari contro qualsiasi paese - o non farlo". Tuttavia, Zelenskyy non crede che Putin ricorrerà a misure del genere.

Alle 18:59, i conflitti d'artiglieria intensi e gli attacchi aerei russi con bombe guidate hanno suscitato preoccupazione tra i soldati delle prime linee nell'est dell'Ucraina. Quasi 20 insediamenti vicino a Sumy e Kharkiv sono stati apparentemente taken di mira dall'artiglieria russa, secondo il rapporto quotidiano dello Stato Maggiore a Kyiv. Sono stati segnalati nuovi attacchi contro le linee di difesa ucraine nelle regioni in crisi che circondano il Donbass da Pokrovsk e Kurachove. Gli analisti militari ucraini temono che la piccola città di Vuhledar, contesa da due anni, potrebbe presto essere catturata dalle forze russe.

Alle 18:21, l'Ucraina avrebbe lanciato un attacco su larga scala contro un deposito di armi russe nella regione di Volgograd utilizzando più di 100 droni. Il deposito militare di Kotluban sarebbe stato colpito nell'attacco, secondo l'annuncio del Telegram dell'esercito ucraino. Si è assistito a un incendio e all'esplosione di munizioni sul sito del deposito. Un rappresentante del settore della difesa ucraina ha dichiarato che i 120 droni ucraini hanno volato per oltre 600 chilometri per colpire il deposito di armi, danneggiando i magazzini di munizioni e missili, causando una scarsità di munizioni per le unità cristiane dell'esercito di occupazione russo. La Russia non ha ancora confermato l'incidente.

Alle 17:42, il Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock sostiene che l'Ucraina dovrebbe essere autorizzata ad utilizzare armi a lungo raggio per la difesa propria per superare il campo minato nell'est del paese. "Ho sempre detto che giocano un ruolo importante, soprattutto per superare il campo minato nell'est dell'Ucraina", ha dichiarato Baerbock su ARD. Quando le è stato chiesto se in futuro sarebbe stato fornito qualcosa di diverso dalla Germania, ha ammesso di aver espresso le sue convinzioni, ma il Cancelliere Olaf Scholz ha una prospettiva diversa: "E in una coalizione democratica - in una coalizione democratica - allora è così che se non si può concordare su quel punto, non si può sostenerlo. È quello che fanno gli americani e i britannici e i francesi". Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy cerca l'approvazione per l'uso di armi occidentali anche oltre il confine russo, consentendo, ad esempio, ai bombardieri di continuare ad attaccare le loro basi. Gli Stati Uniti devono approvare l'uso dei missili ATACMS, mentre il Regno Unito approva il dispiegamento dei missili da crociera Storm Shadow. I missili da crociera Taurus della Germania raggiungerebbero Mosca, a differenza dei sistemi d'arma simili della Gran Bretagna o della Francia.

Alle 17:10, circa 500 scienziati colpiti dalla sospensione in arrivo della collaborazione di CERN con la Russia. Circa 500 ricercatori affiliati a istituzioni russe sono interessati dalla prossima interruzione della collaborazione di CERN con la Russia, secondo l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare (CERN). Questi scienziati dovranno interrompere le loro collaborazioni alla scadenza del loro contratto il 30 novembre, come confermato da un portavoce di CERN, confermando i resoconti dei media. CERN ha deciso di interrompere la sua collaborazione con la Russia e il suo alleato Bielorussia a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina nel giugno 2022, una decisione formalizzata a dicembre 2023. L'accordo con la Bielorussia era già scaduto alla fine di giugno 2024, interessando 15 ricercatori bielorussi, secondo il portavoce di CERN. Il contributo finanziario della Russia al bilancio di CERN, circa il 4,5%, verrà perso, ma gli altri stati membri compenseranno questo vuoto.

Gli ufficiali russi affermano che il leader dell'opposizione Alexei Navalny è morto per cause naturali a febbraio di quest'anno. I sostenitori di Navalny e numerosi politici occidentali incolpano il governo russo e il presidente Vladimir Putin per la sua morte. Un recente rapporto sostiene questa teoria: secondo "The Insider", citando documenti ufficiali, le autorità russe avrebbero nascosto i sintomi che Navalny ha sperimentato poco prima della sua morte in prigione. Navalny avrebbe lamentato forti dolori addominali e avrebbe vomitato involontariamente il contenuto del suo stomaco. Ha anche subito crampi e alla fine ha perso conoscenza. La causa ufficiale del decesso, un'aritmia cardiaca, non spiega questi sintomi, secondo la fonte. I medici consultati hanno suggerito che questi sono comuni indicatori di avvelenamento. Navalny era stato precedentemente avvelenato con l'agente nervino Novichok nel 2020 e aveva scampato la morte per un soffio.

Le forze russe hanno apparentemente respinto sei nuovi tentativi ucraini di infiltrarsi nella regione occidentale di Kursk, secondo il ministero della Difesa di Mosca. Reuters riferisce che il ministero ha dichiarato via Telegram che le sue forze, con l'aiuto di aerei e artiglieria, hanno respinto i tentativi di entrare nella regione vicino al villaggio di Novy Put, circa 79 chilometri a ovest di Sudzha. Le fonti russe affermano che 50 soldati ucraini sono stati uccisi o feriti e un carro armato e quattro veicoli da combattimento corazzati, nonché un'auto, sono stati distrutti. Questi reclami non possono essere verificati in modo indipendente.

Dopo la conclusione dell'esercizio "Red Storm Alpha", le Forze Armate Tedesche hanno annunciato un seguito, da chiamarsi "Red Storm Bravo". Il drill di tre giorni, che si è concluso sabato nel Porto di Amburgo, ha lasciato il comando regionale soddisfatto. "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi di addestramento sia nel comando postazione che con la 2ª Compagnia di Difesa Territoriale", spiega il capo di stato maggiore, il tenente colonnello Joern Plischke. L'obiettivo dell'esercizio era proteggere le infrastrutture critiche, mantenere una visione operativa comune a tutti i livelli e comunicare rapidamente e in modo sicuro con tutti i partecipanti. Data l'attacco russo all'Ucraina, una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni è possibile, si afferma. La NATO mira a contrastare collettivamente questo, richiedendo un dispiegamento rapido delle truppe alleate dall'ovest all'est. "La Germania, per la sua posizione geostrategica, ha il ruolo di un hub. Pertanto, l'organizzazione dei trasporti militari via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, letti o carburante, o la sicurezza delle intere colonne di veicoli deve essere praticata per scoraggiare in modo convincente", spiega le Forze Armate Tedesche.

Gli attacchi dei droni ucraini sono probabilmente responsabili delle più gravi perdite di munizioni russe dalla inizio della guerra, secondo l'analisi britannica. Almeno 30.000 tonnellate di munizioni sono state probabilmente distrutte in un attacco a un deposito vicino alla città di Turov nella regione russa di Tver il 18 settembre, ha detto il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence regolare. Ulteriori attacchi ucraini ai depositi a Tikhoretsk nella regione russa di Krasnodar e altri luoghi a Turov si sono verificati il 21 settembre, ha scritto il ministero. La quantità totale di munizioni distrutte nei tre siti rappresenta la più grande perdita di munizioni russe e fornite dalla Corea del Nord durante la guerra.

La Russia, in qualità di potenza nucleare, ha difeso le sue modifiche alla sua dottrina nucleare contro le critiche. I nuovi principi di deterrenza nucleare sono necessari perché l'infrastruttura della NATO si sta sempre più avvicinando ai confini russi e i paesi occidentali cercano di ottenere la vittoria su Mosca attraverso la fornitura di armi all'Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla televisione di stato russa. La decisione di utilizzare armi nucleari è presa dalle forze militari.

Ogni volta che i missili russi colpiscono un edificio in qualsiasi parte di Kharkiv, Serhii arriva sulla scena. Come parte di un team di soccorritori volontari, tratta i feriti e cerca di salvare le persone dalle macerie. Ha scelto intenzionalmente questo compito.

Il numero delle vittime a Saporizhzhia dopo l'attacco con la bomba planante russa è salito a 16, compreso un ragazzo di 17 anni, ha riferito l'amministrazione militare della città via Telegram. L'esercito russo ha attaccato Saporizhzhia con 13 bombe plananti all'alba. Tutte le vittime sono state ora soccorse e trattate.

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky oggi si prende il tempo per ricordare la tragedia di Babi Yar, dove oltre 33.000 ebrei hanno perso la vita per mano della Wehrmacht tedesca in una gola di Kyiv 83 anni fa. Zelensky, che è ebreo, chiama Babi Yar "un terribile promemoria che le atrocità vengono commesse quando il mondo sceglie di ignorare, stare zitto o essere indifferente invece di alzarsi contro il male", spiegando i suoi pensieri su X. Babi Yar serve come un chiaro esempio dei

11:16 Ucraina: il bilancio delle vittime sale a dieci nell'attacco all'ospedale di SumyIl bilancio delle vittime è salito a dieci a seguito degli attacchi russi contro un ospedale nella città ucraina di frontiera di Sumy. La struttura sanitaria è stata colpita due volte dalla Russia sabato. Tragicamente, il secondo attacco è avvenuto mentre i soccorritori stavano estraendo i feriti e i morti e i pazienti venivano evacuati. Le forze russe hanno sparato 31 colpi nella regione durante la notte tarda e nelle prime ore del mattino.

10:42 Media russe: esplosioni vicino alle basi militariLe fonti dei media russi stanno ora segnalando incidenti vicino alle loro installazioni militari, secondo quanto riportato dai blogger militari. Sono state segnalate esplosioni fuori dalla base navale di Baltiysk nella regione di Krasnodar, da dove la Russia prende di mira l'Ucraina con i droni kamikaze, secondo l'agenzia di stampa Astra. Inoltre, un deposito di munizioni a Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, è stato colpito, causando esplosioni e un incendio successivo e detonazioni. Secondo le autorità ucraine, missili balistici iraniani e lanciatori erano stoccati nel deposito di Kotluban.

09:57 Stato Maggiore Ucraino: 165 incidenti nelle ultime 24 oreLo Stato Maggiore ucraino ha documentato fino a 165 eventi, con circa un quarto di essi nella regione del Donbass intorno alla città di Pokrovsk, dove infuria la battaglia. I soldati russi hanno eseguito 73 attacchi aerei contro obiettivi e insediamenti, utilizzando 124 bombe guidate aeree e lanciando sette missili. I loro attacchi terrestri hanno superato i 4700, inclusi 179 attacchi con lanciarazzi multipli e 1700 lanci di droni kamikaze. Gli aerei ucraini, nonché le forze missilistiche e dell'artiglieria, hanno condotto sei attacchi contro aree concentrate di soldati, armi e attrezzature nemiche, secondo il rapporto.

09:17 Ucraina: giudice di alto livello ucciso in un attacco con drone russo su un veicolo civileUn giudice di alto livello del Supremo ucraino, che stava fornendo aiuti umanitari ai residenti di un villaggio nella regione di Charkiv, è stato ucciso da un attacco con drone su un veicolo civile, secondo il sito di notizie Ukrinform, citando l'ufficio del procuratore regionale. Il drone ha attaccato il SUV che il giudice Leonid Loboyko stava guidando mentre si recava al villaggio per fornire aiuti. È morto immediatamente per le ferite, mentre tre passeggeri donne hanno riportato ferite. L'Ucraina sta indagando per possibili crimini di guerra e omicidio.

08:55 Ucraina subisce danni a Zaporižžja dopo gli attacchi russiLe autorità ucraine segnalano danni significativi alle strutture civili nella città industriale di Zaporižžja a seguito dei nuovi attacchi aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione regionale, in un post su Telegram. Potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Sono stati segnalati più di dieci attacchi aerei, che hanno causato numerosi incendi.

08:27 La Russia rivendica la vittoria su 125 droni ucrainiLa Russia afferma di aver abbattuto 125 droni ucraini durante la notte, secondo il ministero della difesa. I droni sono stati abbattuti e distrutti dalla difesa aerea russa. Alcuni governatori regionali hanno segnalato danni ma nessun ferito, secondo i resoconti. Il ministero ha riferito che 67 droni sono stati abbattuti nella regione di Volgograd, 17 ciascuno nelle regioni di Belgorod e Voronež e 18 nella regione di Rostov.

07:42 L'Ucraina riferisce 1170 perdite russe nelle ultime 24 oreLo Stato Maggiore ucraino riferisce 1170 perdite russe nelle ultime 24 ore, portando il loro bilancio complessivo a circa 652.000 soldati feriti e morti. Gli ucraini riferiscono anche la distruzione di nove carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati. Sono stati segnalati 93 droni e un sistema di difesa aerea distrutti.

07:21 Klingbeil esorta alla solidarietà alla summit sull'Ucraina con BidenIl leader del SPD, Lars Klingbeil, si aspetta che il prossimo summit con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein trasmetta un messaggio forte di unità verso l'Ucraina, una nazione sotto attacco da parte della Russia. Klingbeil sottolinea la necessità di ribadire il nostro impegno collettivo nel continuare ad aiutare attivamente l'Ucraina, compreso il sostegno degli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, per tutto il tempo necessario. Proposta anche l'esplorazione di metodi per ampliare i futuri summit sulla pace, al fine di promuovere discussioni più ampie su una prospettiva pace per gli ucraini. Biden è previsto per la sua prima visita bilaterale come presidente in Germania il 10 ottobre. Un incontro di 50 nazioni che sostengono militarmente l'Ucraina è previsto per il 12 ottobre alla base aerea degli Stati Uniti a Ramstein, con la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

04:57 Il portavoce di Zelensky sull'armamento: i russi lo sapranno per primiIl portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov, indica che una decisione finale sull'impiego di armi occidentali sul territorio russo rimane ancora da decidere. Nykyforov, durante il programma televisivo ucraino 24/7, sottolinea che non è stata presa ancora una decisione chiara e definitiva. Tuttavia, il presidente Zelensky ha avviato dialoghi con diversi paesi, tra cui l'Italia, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il portavoce di Zelensky suggerisce che i russi saranno i primi a sapere dell'autorizzazione per penetrare profondamente nel territorio russo. Saranno informati e poi seguirà un'annuncio ufficiale.

03:48 La Svizzera sostiene l'iniziativa di pace della Cina, Kyiv delusaIl ministero degli Esteri svizzero ha appoggiato un piano di pace guidato dalla Cina per porre fine al conflitto in Ucraina. Il punto di vista della Svizzera su questa questione è cambiato notevolmente, spiega il ministero di Berna. Tuttavia, dalla prospettiva di Kyiv, questa posizione è considerata un colpo al morale. L'Ucraina si sta preparando per un successivo summit sulla pace a novembre. Nel giugno scorso, numerosi paesi, assenti la Russia e la Cina, hanno partecipato alla prima riunione in Svizzera.

02:29 Lituania Invia Aiuto Militare all'Ucraina Lituania ha intenzione di inviare un pacchetto di aiuti militari, composto da munizioni, computer ed equipaggiamento logistico, all'Ucraina. L'aiuto è previsto per raggiungere la sua destinazione questa settimana, secondo il governo lituano. Lituania ha già fornito munizioni da 155 mm, veicoli corazzati M577 e M113, sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento dall'inizio dell'anno.

01:29 Attacchi Russi nella Regione di Kharkiv Causano Tre Morti Tre morti e sei feriti sono stati segnalati a seguito di attacchi aerei russi sul villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv, confermato dalle autorità locali. Le forze russe hanno effettuato il raid su infrastrutture civili, prendendo di mira strutture educative e commerciali mentre i residenti erano per le strade, come dichiarato da Oleh Syniehubov, governatore dell'Oblast' di Kharkiv.

00:25 Numero di Morti in Attacco a Ospedale di Sumy Sale a Dieci Il numero di morti in attacchi russi a un ospedale nella città di frontiera ucraina di Sumy è salito a dieci. Inizialmente era stato segnalato un morto a seguito dell'attacco iniziale all'ospedale, ha dettagliato il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. L'ospedale è stato successivamente bombardato durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incolpa la Russia per aver condotto "una guerra contro gli ospedali".

Corea del Nord Accusa gli Stati Uniti di Accendere il Conflitto con l'Aiuto all'Ucraina La Corea del Nord, di fronte ad accuse di spedizioni illecite di armi alla Russia, definisce gli 8 miliardi di dollari di aiuti militari agli Stati Uniti all'Ucraina "un grave errore" e "giocare con il fuoco" contro la potenza nucleare russa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il nuovo aiuto durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, finalizzato a rafforzare l'autodifesa ucraina e integrare armi con portata estesa per migliorare la capacità dell'Ucraina di attaccare la Russia con sicurezza da una distanza maggiore.

