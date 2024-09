La Norvegia sta attraversando un cambiamento: le strade sono più ricche di veicoli elettrici rispetto ai veicoli tradizionali a benzina

Norvegia segna un traguardo significativo nell'industria automobilistica: per la prima volta, ci sono più auto elettriche sulle strade che auto a benzina. Questo risultato straordinario è in parte dovuto alle politiche fiscali favorevoli. Gli esperti prevedono che la Norvegia diventi la nazione elettrica numero uno al mondo.

Secondo l'Amministrazione delle Strade Pubbliche norvegese (NPRA), la Norvegia ora vanta oltre 2,8 milioni di veicoli, con 754.303 a 100% elettrici e 753.905 a benzina. Anche se i motori diesel sono ancora in testa con quasi un milione di veicoli, la loro popolarità sta calando rapidamente.

"È un traguardo storico," ha dichiarato il capo dell'NPRA Øyvind Solberg Thorsen. "Un risultato che pochi avrebbero immaginato un decennio fa." La Norvegia sembra essere sulla buona strada per diventare "il primo paese al mondo dove le auto elettriche dominano la flotta di veicoli".

La Norvegia è pronta a realizzare il suo obiettivo di ammettere solo veicoli nuovi a 100% elettrici nel registro dei veicoli nell'anno prossimo. Nel mese di agosto, le auto elettriche hanno rappresentato un impressionante 94,3% delle nuove immatricolazioni. L'aumento dei veicoli elettrici in Norvegia può essere in parte attribuito alle agevolazioni fiscali che li rendono una scelta competitiva rispetto ai loro omologhi a benzina e ibridi.

Minore interesse in Germania

In tutta l'UE, i veicoli elettrici rappresentano solo il 12,5% delle nuove immatricolazioni quest'anno, con questo numero in calo rispetto alla fine del 2023 - principalmente a causa delle deboli vendite di auto elettriche in Germania.

In Germania, i sussidi statali per le auto elettriche, fino a 4.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova, sono terminati nel 2023. Da allora, le immatricolazioni di auto elettriche sono crollate drasticamente: ad esempio, ad agosto sono diminuite del 68,8% rispetto all'anno precedente.

Il governo tedesco ora mira ad aumentare le vendite di auto elettriche attraverso i benefici fiscali per le aziende per i veicoli elettrici aziendali. Le aziende potranno ammortizzare i loro veicoli elettrici aziendali a un ritmo più rapido, mentre sono previsti sconti fiscali per i modelli elettrici più costosi. L'industria automobilistica promuove anche un'espansione più rapida dell'infrastruttura di ricarica e prezzi dell'elettricità più bassi.

Lo spostamento economico verso i veicoli elettrici in Norvegia ha portato a significativi risparmi sui costi del carburante per molte famiglie. Secondo un rapporto dell'Agenzia Ambientale Norveges

