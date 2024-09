La Norvegia impone restrizioni alle domande di asilo dall'Ucraina

16:51 Forze Russe si Preparano per l'Arrivi dei Nuovi Reclute

Il prossimo arruolamento per i russi di età inferiore ai 30 anni è previsto per il 1º ottobre, secondo il servizio di intelligence militare britannico. Questi individui sono tenuti a prestare servizio per un anno nell'esercito. Finora, questi nuovi reclute non hanno visto combattimenti in Ucraina, ma sono state stanziate nella regione russa di Kursk, da dove si prevede che le forze ucraine saranno espulse. Sono emerse lamentele da parte delle famiglie russe, secondo cui i loro figli sono stati inviati in battaglia con meno di quattro mesi di addestramento. Secondo la legge russa, i coscritti non possono essere inviati in una zona di conflitto fino a quando non hanno completato quattro mesi di addestramento e addestramento specializzato.

16:22 La Germania Ospiterà un Incontro Alleato con Biden per l'Ucraina

Durante la sua visita in Germania, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà i sostenitori dell'Ucraina il 12 ottobre alla base aerea statunitense di Ramstein, nel Palatinato Renano, secondo il portavoce del governo Steffen Hebestreit. Insieme alla Germania, gli Stati Uniti pianificano di ospitare un incontro del cosiddetto Gruppo di Contatto per la Difesa dell'Ucraina. Hebestreit spiega: "In questo formato, più di 50 nazioni si uniscono per collaborare nel supportare l'Ucraina". Non è chiaro se il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy parteciperà all'incontro di persona.

15:56 La Lituania Vuole Acquistare i Carri Armati Leopard 2 dalla Germania per una Nuova Divisione

La Lituania sta trattando per acquisire carri armati Leopard 2 per una nuova divisione del suo esercito. Il ministro della Difesa Laurynas Kasciunas si aspetta di firmare il contratto a novembre, dopo la decisione finale del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Kasciunas non rivela la quantità o il tipo di carri, prodotti in Germania. La Lituania, membro della NATO e dell'UE, confina con l'exclave russa di Kaliningrad e la Russia alleata del Belarus. Il governo lituano ha identificato il conflitto in Ucraina come una minaccia diretta alla sicurezza lituana, intensificando i suoi sforzi militari con l'istituzione di una nuova divisione, che include un battaglione di carri armati. In futuro, una brigata corazzata dell'esercito tedesco sarà anche stanziata permanentemente in Lituania.

15:20 Discord a Rischio di Essere Bloccato Completamente in Russia

La piattaforma di comunicazione Discord potrebbe presto essere bloccata completamente in Russia, secondo il quotidiano russo Kommersant. L'agenzia di vigilanza dei media russa sta apparentemente considerando questa mossa a causa di presunte violazioni della legge russa, senza specificare le infrazioni nel rapporto. Gli utenti in Russia hanno iniziato a riscontrare problemi tecnici con Discord all'inizio del mese. Circa 29-40 milioni di persone in Russia utilizzano Discord, con giocatori, studenti e trader di criptovalute tra i suoi principali utenti.

13:04 Il Pacchetto di Aiuti di Biden non Soddisfa la Richiesta di Zelensky

Il presidente degli Stati Uniti Biden ha promesso un nuovo pacchetto di aiuti multimiliardario all'Ucraina, ma non ha soddisfatto le richieste di Zelensky per eliminare le restrizioni sulle armi fornite dall'Occidente per consentire attacchi profondi nel territorio russo. L'analista politico Thomas Jäger offre una spiegazione per questa decisione.

12:36 Cittadino Americano Accusato di 'Attività di Mercenario' in Russia

Secondo l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, un cittadino americano di 72 anni è attualmente accusato di 'attività di mercenario' in Russia dal 24 febbraio scorso. Il sospetto, identificato come Michael Stefan Hubbard del Michigan, è accusato di aver partecipato ai combattimenti a fianco delle forze ucraine nel conflitto in corso, secondo l'agenzia. Il rapporto non fornisce dettagli su quando o dove il cittadino americano è stato catturato.

12:01 Attacco Russo contro una Stazione di Polizia a Kryvyi Rih Uccide una Donna e Ferisce Altri

Sono stati segnalati nuovi attacchi russi nelle regioni meridionali e centrali dell'Ucraina. Una stazione di polizia a Kryvyi Rih è stata colpita da un missile nella prima mattinata, causando la morte di una donna e il ferimento di almeno cinque persone. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando i sopravvissuti e hanno segnalato danni a edifici residenziali. A Dnipro, un impianto industriale è stato preso di mira da attacchi aerei russi, ferendo almeno otto persone durante la notte. La regione di Kherson in Ucraina ha segnalato vittime a causa degli attacchi aerei russi negli ultimi giorni.

11:27 Possibile Violazione dello Spazio Aereo NATO da parte di un Drone Russo

Il ministero della Difesa rumeno riferisce che un drone russo potrebbe aver momentaneamente violato lo spazio aereo rumeno durante la notte. Secondo il ministero, il drone potrebbe aver violato lo spazio aereo rumeno per meno di tre minuti nella zona di confine. Il drone era apparentemente coinvolto in un attacco alla città meridionale ucraina di Izmail. Le autorità ucraine riferiscono tre morti e più di una dozzina di feriti a causa di un attacco con droni a Izmail durante la notte, in cui affermano di aver abbattuto 24 dei 32 droni russi.

10:20 Aggiornamento: le Agenzie di Intelligence USA si Aspettano una Risposta Severa se l'Ucraina Utilizzerà i Missili a Lungo Raggio contro la Russia

Secondo fonti anonime, le agenzie di intelligence USA si aspettano serie conseguenze se l'Ucraina utilizzerà i missili a lungo raggio dell'Occidente per colpire all'interno del territorio russo. Questo azione potrebbe potenzialmente scatenare una dura rappresaglia, secondo un'analisi segreta menzionata dal "New York Times". Le agenzie considerano diverse contromosse russe - che vanno da operazioni di distruzione e sabotaggio in Europa a potenziali attacchi letali contro le strutture di supporto militare USA ed europee. Anche se attacchi russi espliciti sono improbabili, sono più probabili attività di intelligence segrete. Il "New York Times" suggerisce anche che l'Ucraina potrebbe non disporre di sufficienti missili a lungo raggio per modificare significativamente il corso della guerra. Il rischio potrebbe superare il potenziale guadagno a causa di un successo incerto a un costo elevato. Ciò potrebbe aiutare a spiegare il dilemma affrontato dal presidente USA Biden.

09:57 Analista Munz Rivede la Nuova Minaccia di Putin: Restrizioni alle Esportazioni di Materie Prime "Non Colpiranno Grave l'Occidente"La Russia ha minacciato l'Occidente di conseguenze nel caso di autorizzazione per l'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Il presidente Putin ha accennato a eventuali restrizioni alle esportazioni di materie prime strategiche, come l'uranio, come rappresaglie contro l'Occidente. Il giornalista di ntv Munz discute dello sfondo e delle conseguenze.

08:40 Marina Militare Ucraina Confusa da Costruzione Russa Vicino al Ponte di CrimeaUna costruzione russa enigmatica vicino al Ponte di Crimea sta lasciando perplessa la Marina Militare Ucraina, secondo quanto dichiarato dal portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk, come riportato dal "The Kyiv Independent" sulla TV ucraina. Lo scopo della costruzione rimane sconosciuto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, potrebbe essere un'altra passerella, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni," ha ammesso Pletenchuk. Il portavoce della Marina non si aspetta che i russi completino il progetto a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento. "Continuano a posizionare qualcosa di nuovo nello Stretto di Kerch per costruire diverse strutture idrotecniche o barriere, ma dopo ogni tempesta, finiscono per arenarsi lungo la costa." Il ponte collega la Russia alla penisola crimea ucraina, che la Russia ha occupato.

08:08 Città Ucraina al Confine con la Romania Soffre Attacco, Diversi UccisiLa città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata colpita. Tre persone sono morte in un attacco con droni russi questa mattina, ha annunciato il governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper. Tutti i defunti erano anziani, compresa una donna di quasi 100 anni. Undici altre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Kiper ha anche segnalato edifici e automobili danneggiati, nonché diversi incendi. La città di Ismajil si trova al confine con la Romania, con la foce settentrionale del Danubio che funge da confine. Leggi di più qui.

07:40 Per Avanzare le Trattative: Esperto di Politica Estera SPD Roth Favorevole a "Molto Più" Aiuti MilitariL'esperto di politica estera SPD Michael Roth sostiene che l'Europa fornisca ulteriori aiuti militari all'Ucraina. "In particolare i paesi europei più grandi devono contribuire militarmente in modo significativo per garantire che l'Ucraina rimanga un paese libero e democratico," ha commentato Roth al "Tagesspiegel". "Ora è il momento di mobilitare tutte le risorse per mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali trattative." Il presidente del Comitato degli Affari Esteri nel Bundestag sottolinea: "Coloro che desiderano porre fine al conflitto il più rapidamente possibile devono equipaggiare l'Ucraina in modo adeguato." La forza militare e la diplomazia sono due facce della stessa medaglia. "La Russia sarà disposta a trattare solo se Putin è convinto che una vittoria sull'Ucraina sia impossibile."

07:09 Baerbock: L'assenza del nostro sostegno lascerebbe gli ospedali e i bambini ucraini indifesiLa cancelliera degli Esteri tedesca Baerbock sostiene le consegne di armi dell'Occidente all'Ucraina e mette in guardia contro un indebolimento del sostegno a Kiev. "L'idea che non ci sarebbe combattimento o morti in Ucraina in assenza di armi difensive è facile da comprendere quanto sbagliata," ha dichiarato Baerbock giovedì durante il dibattito generale dell'ONU a New York. "Se la Russia smette di attaccare, la guerra finisce. Se l'Ucraina smette di difendersi, è finita per l'Ucraina." Il presidente russo Putin ha risposto a un invito a una conferenza sulla pace in giugno con bombardamenti di un ospedale pediatrico. Finché Putin si rifiuta di trattare, cancellare il nostro sostegno lascerebbe gli ospedali e i bambini ucraini vulnerabili. Baerbock sottolinea che la Russia "ha sempre giocato con l'inviolabilità dei confini degli stati baltici e della Polonia."

06:45 Slovenia: Non Bisogna Disconoscere l'Uso di Missile a Lungo Raggio in Territorio RussoIl governo sloveno mette in guardia contro giudizi affrettati riguardo al dispiegamento di armi a lungo raggio dell'Occidente sul territorio russo a causa delle riserve tedesche. "In generale non è saggio dichiarare certi argomenti off-limits in anticipo," ha detto il primo ministro Robert Golob ai margini del dibattito generale dell'ONU a New York. "È un argomento complesso, ma credo che a questo punto tutte le possibilità debbano essere considerate e poi selezionata quella più adatta alla situazione attuale," ha risposto Golob quando gli è stato chiesto dell'uso di missili cruise a lungo raggio. Finora, in particolare la Germania e gli Stati Uniti sono stati riluttanti in questo senso. Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente respinto l'idea di consegnare armi a lungo raggio a precisione all'Ucraina in futuro.

06:01 Trump Organizza Incontro con ZelenskyL'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pianificato un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì a New York. L'evento si svolgerà nella Trump Tower a Manhattan, come ha annunciato Trump. Zelensky, che ha incontrato il presidente Joe Biden giovedì, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelensky ha espresso il desiderio di incontrare Trump, Biden e la vicepresidente Kamala Harris per presentare la sua "strategia della vittoria" per porre fine al conflitto in Ucraina. Scopri i dettagli qui.

04:25 Harris Garantisce il Sostegno a Zelensky e Avverte contro la Vittoria di TrumpLa candidata democratica alla presidenza Harris conferma il suo sostegno incondizionato al presidente ucraino Zelensky e mette in guardia contro una vittoria di Trump, senza menzionarlo esplicitamente. "Il mio impegno verso il popolo ucraino rimane saldo. (...) Resterò impegnata con l'Ucraina e lavorerò instancabilmente per garantire che l'Ucraina emerga vittoriosa e viva in pace e prosperità", dice Harris durante la visita di Zelensky a Washington. Avverte che il conflitto non può essere risolto senza l'impegno dell'Ucraina. Tuttavia, ci sono alcuni negli Stati Uniti che cercano di porre fine al conflitto costringendo l'Ucraina a cedere grandi territori, ad accettare la neutralità e rinunciare all'aiuto di altre nazioni. Harris paragona queste proposte a quelle del leader del Cremlino Putin, che considera una resa.

02:08 L'Ucraina Rapporta Bombardamenti Vicino a KhersonLe forze russe hanno bombardato ripetutamente il insediamento di Tomyna Balka ovest della città ucraina di Kherson, secondo quanto riferito dal governatore della regione Prokrudin in un post su Telegram. Una donna è morta e un'altra è rimasta ferita.

00:55 La Gran Bretagna Intende Consegnare Altro Artiglieria all'UcrainaIl Regno Unito ha annunciato che consegnerà un altro lotto di sistemi d'artiglieria auto-propulsionati, AS90s, all'esercito ucraino. Dieci di questi sistemi sono già stati consegnati e altri sei seguiranno nelle prossime settimane, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa del Regno Unito.

23:33 L-ONU Lotta per Ottenere Fondi per gli Aiuti agli Ucraini quest'InvernoL-ONU ammette di non avere abbastanza fondi per aiutare gli ucraini durante la stagione invernale. "Il nostro livello di finanziamento in questo momento è significativamente inferiore a quanto richiesto per questo periodo di tempo", dice Karolina Lindholm Billing, rappresentante dell-UNHCR in Ucraina. Attualmente, l-UNHCR ha solo il 47% dei fondi necessari per sostenere coloro che sono stati sfollati o colpiti dal conflitto in Ucraina. Lo scorso anno, a questa data, l-UNHCR aveva raggiunto il 70% del suo obiettivo di finanziamento.

22:13 Biden Promette di Aumentare l'Aiuto all'UcrainaIl presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti intensificheranno il loro aiuto all'Ucraina nel tempo rimanente del suo mandato. Ciò, ha detto, rafforzerà la posizione di negoziazione del governo ucraino a Kyiv. Il mandato di Biden termina a gennaio e potrebbe essere succeduto dal vicepresidente Kamala Harris o dal repubblicano Trump, che si prevede ridurrà l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 L'Ucraina Avverte di Attacchi Intensificati nella Regione di ZaporizhzhiaLe informazioni degli intelligence ucraini suggeriscono che le forze russe si stanno preparando per intensificare le loro azioni offensive nella regione di Zaporizhzhia. "C'è un aumento dell'aggressività nel settore del fronte combattente nella regione di Zaporizhzhia", ha detto un portavoce delle truppe nel sud dell'Ucraina in televisione nazionale. "Abbiamo avuto cinque attacchi [russi] nelle ultime 24 ore e il numero potrebbe aumentare, poiché le nostre informazioni indicano che il nemico sta raccogliendo forze d'attacco vicino a [l'insediamento di] Pryiutne". Il portavoce ha anche menzionato l'arrivo di veicoli corazzati leggeri da parte russa, suggerendo che si stanno preparando per operazioni offensive.

Biden Accoglie Zelensky: L'Ucraina Non Perse

