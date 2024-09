La Norvegia abolisce le restrizioni all'esportazione di armi verso la Turchia

Dopo un periodo di cinque anni, la Norvegia ha deciso di allentare le restrizioni sulle esportazioni di beni difensivi verso il suo partner NATO, la Turchia. Di conseguenza, le domande per i licenze per l'esportazione di materiali e oggetti a duplice uso a fini militari verso la Turchia possono ora essere presentate come al solito, secondo il Ministero degli Affari Esteri norvegese. Ogni domanda verrà sottoposta a un attento processo di valutazione individuale.

Inizialmente, nell'autunno del 2019, la Norvegia ha sospeso il trattamento delle nuove domande per le esportazioni di armi verso la Turchia a causa dell'operazione militare della Turchia nel nord della Siria. Questo passo è stato seguito da altri paesi europei in risposta all'offensiva della Turchia contro le milizie curde, le YPG, in Siria. La Germania ha addirittura sospeso temporaneamente le esportazioni di armi verso la Turchia, il suo alleato NATO ad Ankara.

Il Ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha espresso soddisfazione per la rimozione annunciata delle restrizioni. Un portavoce del ministero ha commentato, a nome della piattaforma X, che questa decisione contraddice i principi guida dell'alleanza.

