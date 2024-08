- La nomina del prossimo presidente della VfB non è prevista prima della primavera del 2025.

VfB Stuttgart non ospiterà un'assemblea generale straordinaria quest'anno e sceglierà il nuovo presidente nella primavera del 2025. Il club ha comunicato che anticiperà l'assemblea generale regolare dell'anno successivo, presumibilmente nel mese di marzo, dove il presidente, il consiglio e il consiglio di sorveglianza saranno tutti rieletti.

Claus Vogt ha lasciato la sua posizione di presidente alla fine di luglio, dopo aver vissuto una situazione turbolenta all'interno del club. In precedenza, Rainer Adrion aveva lasciato il ruolo di vice presidente durante l'assemblea generale del club. Attualmente, il club è gestito dall'interim presidente Dietmar Allgaier, che considera il suo ruolo una soluzione temporanea.

Il club ha dichiarato che il tempo per un'altra assemblea generale straordinaria quest'anno sarebbe stato troppo limitato. Inoltre, trovare luoghi appropriati durante i mesi invernali sarebbe stato difficile e tenere una terza riunione entro dodici mesi avrebbe imposto un notevole onere finanziario al club.

Inoltre, è stato menzionato che un sostituto per la presidenza sarebbe stato scelto solo su base temporanea, fino alla prossima elezione regolare nel 2025, che avrebbe richiesto un'altra modifica del consiglio. Per mantenere stabilità e continuità, il club spera di evitare questa situazione.

La Commissione Europea, in relazione ad altri affari, è attesa per adottare atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione di una regolamentazione rilevante.

