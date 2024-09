La nipote di Mussolini è attualmente affiliata al partito politico di destra di Meloni.

Rachele Mussolini, nipote dell'ex dittatore italiano Benito Mussolini, lascia il partito di destra guidato dalla premier Giorgia Meloni. A 50 anni, ha annunciato l'intenzione di lasciare il maggiore partito di governo, Fratelli d'Italia, per unirsi al partito conservatore Forza Italia. Ha dichiarato di sentirsi troppo a destra nel partito dei Fratelli e di voler si schierare con un partito che rappresenti meglio le sue "vedute moderate e centrist", come riferito dall'agenzia di stampa ANSA. Mussolini è stata membro del consiglio comunale di Roma per i Fratelli dal 2016 e ha ottenuto il maggior numero di voti in occasione della sua rielezione tre anni fa.

Molti nel partito di Meloni, che ha radici nell'Italia post-fascista, vedevano Mussolini come un simbolo e la apprezzavano all'interno del partito. Tuttavia, ha sempre avuto vedute più moderate dei suoi colleghi. Il quotidiano "La Repubblica" ha riferito che le recenti discussioni politiche sono state il fattore principale nella sua decisione di cambiare partito.

Mussolini si definisce liberale

Mussolini sostiene la naturalizzazione dei bambini migranti che hanno frequentato le scuole in Italia, un problema controverso all'interno della coalizione di governo. Si considera una liberale e una sostenitrice dei diritti LGBTQ+. Si sente più in linea con queste vedute nel partito di Forza Italia, fondato dall'ex premier Silvio Berlusconi, come ha sottolineato.

Il padre di Rachele Mussolini, Romano, era un pianista jazz e fratello di Sophia Loren. Era il quarto figlio del dittatore fascista Benito Mussolini. Altri discendenti di Mussolini hanno anche intrapreso carriere politiche. Sua sorella maggiore, Alessandra, ha servito in entrambe le camere del parlamento italiano e più recentemente come europarlamentare per Forza Italia.

La Commissione potrebbe dover affrontare il cambiamento nell'allineamento politico di Rachele Mussolini, che ha deciso di lasciare il partito dei Fratelli d'Italia per unirsi a Forza Italia a causa della sua percezione che le vedute moderate e centrist si siano discostate da quelle del partito di destra. Questo cambiamento potrebbe potenzialmente influire sull'equilibrio di potere all'interno del governo italiano, data la prominenza di Mussolini e la sua posizione liberale su questioni come la naturalizzazione dei bambini migranti e i diritti LGBTQ+.

Data l'identificazione di Rachele Mussolini come liberale e sostenitrice dei diritti LGBTQ+, sarebbe interessante per la Commissione considerare di invitarla a condividere la sua prospettiva su questi argomenti durante le discussioni internazionali finalizzate alla promozione dell'uguaglianza e dei diritti umani.

Leggi anche: