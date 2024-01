La NFL si è ridotta a un solo head coach di colore dopo essersi impegnata a migliorare la diversità

I Texans sono andati 4-13 durante l'unica stagione di Culley al timone, tutti senza la stella quarterback Deshaun Watson, che non ha giocato questa stagione a causa di 22 accuse di cattiva condotta sessuale.

"Oggi ho incontrato David Culley e Tim Kelly per informarli che ci muoveremo in una direzione diversa per quanto riguarda le posizioni di head coach e offensive coordinator", ha dichiarato il general manager dei Texans Nick Caserio.

"Sono giunto a questa difficile ma necessaria decisione dopo aver esaminato le nostre operazioni di football. Anche se un cambiamento dopo una stagione è insolito, abbiamo avuto delle divergenze filosofiche sulla direzione e la visione a lungo termine del nostro programma".

Culley è il secondo allenatore nero ad essere licenziato questa settimana, dopo che i Miami Dolphins hanno sollevato Brian Flores dal suo incarico. Rimane Mike Tomlin di Pittsburgh come unico head coach di colore, insieme ad altri due di colore - Robert Saleh dei New York Jets e Ron Rivera di Washington, secondo l'Institute for Diversity and Ethics in Sport della University of Central Florida.

Questo, in un campionato a 32 squadre in cui la maggioranza dei giocatori è di colore, focalizza l'attenzione sui sei posti vacanti di allenatore della NFL, dato che da anni la lega è sottoposta a pressioni pubbliche per aumentare la diversità nelle posizioni dirigenziali.

Lo stesso commissario della NFL, Roger Goodell, ha criticato la tornata di assunzioni dell'anno scorso, quando sono stati assunti due allenatori di minoranza, Culley e Saleh, su sette posti disponibili. L'anno scorso Goodell ha detto che "non è quello che ci aspettiamo per il futuro".

"Vogliamo che i nostri club NFL siano diversificati", ha detto Goodell a febbraio. "L'head coach è importante. Abbiamo assunto due allenatori appartenenti a minoranze, ma non era quello che ci aspettavamo".

Il licenziamento di Culley arriva anche due giorni dopo che un altro alto funzionario della NFL - il vicepresidente esecutivo delle operazioni di football Troy Vincent - ha dichiarato al Washington Post di vedere un doppio standard quando si tratta di squadre NFL o collegiali che licenziano allenatori neri dopo brevi mandati o stagioni vincenti.

Vincent, che è di colore, ha citato Tony Dungy, che i Buccaneers hanno licenziato dopo la stagione 2001 con un record di 54-42 in sei stagioni, comprese le stagioni vincenti dei suoi ultimi tre anni. Ha fatto riferimento anche a Jim Caldwell, che i Lions hanno lasciato andare subito dopo la stagione regolare 2017, dopo tre stagioni vincenti in quattro anni - per un club che aveva ottenuto una sola vittoria nei 13 anni precedenti.

Vincent ha parlato anche di Steve Wilks, che i Cardinals hanno licenziato qualche anno fa dopo una sola stagione, anche se con un record di 3-13.

"C'è un doppio standard", ha detto Vincent al Post. "Non credo che sia una cosa da evitare. Ma questo fa parte di alcune cose che dobbiamo sistemare nel sistema.

"Vogliamo chiedere a tutti perché uno, per esempio, ottiene il beneficio del dubbio per poter costruire o subire danni in questo processo di rilancio di una franchigia, mentre ad altri non viene concessa questa libertà? ... Lo vediamo a livello collegiale. E lo abbiamo visto nella storia a livello professionale".

Oltre ai Texans e ai Dolphins, le squadre che attualmente hanno un posto da allenatore sono i Bears, i Broncos, i Giants e i Vikings.

La Rooney Rule mira ad aumentare la diversità dei candidati

La NFL ha dichiarato di aver cercato di aumentare la diversità nei suoi ranghi di allenatori capo, dopo anni di critiche.

Nel 2003, la lega ha adottato la Rooney Rule, che impone alle squadre di intervistare almeno un candidato "diverso" per i posti vacanti di allenatore. Nel 2009, la Rooney Rule è stata estesa ai posti di general manager e alle posizioni equivalenti di front office. Nel 2020 la lega ha esteso la regola per richiedere ulteriori colloqui.

Alla fine dello stesso anno, la NFL ha approvato una risoluzione che premia le squadre con scelte aggiuntive al draft per lo sviluppo di allenatori appartenenti a minoranze.

Secondo l'istituto, Culley e Flores sono due dei cinque allenatori neri assunti a tempo pieno negli ultimi cinque anni. Gli altri erano Anthony Lynn (Chargers, 2017-2020), Vance Joseph (Broncos, 2017-2018) e Wilks (Cardinals, 2018).

Altri sei sono stati assunti a tempo pieno dal 2010: Hue Jackson (Raiders, 2011, e Browns, 2016-2018); Leslie Frazier (Vikings, 2011-2013); Romeo Crennell (Chiefs, 2012-2013, dopo aver allenato i Browns nel decennio precedente); Lovie Smith (Buccaneers, 2014-2016, dopo aver allenato i Bears); Caldwell (Lions 2014-2017, dopo aver allenato i Colts); e Todd Bowles (Jets, 2015-2018).

Secondo l'istituto, il 58% dei giocatori della lega in questa stagione era di colore e quasi il 10% si identificava con due o più razze, mentre il 25% era bianco.

Culley dice di aver "amato ogni minuto

Culley, 66 anni, era al suo primo incarico di allenatore capo, dopo aver trascorso più di 27 anni come assistente nella NFL e 16 come assistente a livello collegiale. È stato assunto l'anno scorso dai Baltimore Ravens, dove ha trascorso due anni come assistente del capo allenatore, coordinatore del gioco dei passaggi e allenatore dei ricevitori.

Il compito di Culley ai Texans sembrava in salita fin dalla sua assunzione.

Watson aveva chiesto di essere scambiato con la squadra prima dell'assunzione di Culley e la stella della linea difensiva e pilastro dell'organizzazione J.J. Watt è stato rilasciato poche settimane dopo.

Ma nonostante le turbolenze in cui si trovava la squadra, Culley è riuscito a radunare i suoi giocatori e i Texans sembravano giocare al di sopra delle loro possibilità.

"Apprezziamo il coach Culley per averci aiutato a superare una stagione difficile, ma è mia responsabilità prendere le decisioni che ritengo migliori per la nostra organizzazione", ha dichiarato Caserio. "La ricerca del prossimo allenatore degli Houston Texans inizierà immediatamente".

In una dichiarazione rilasciata per annunciare il suo licenziamento, Culley ha detto di aver "amato ogni minuto" di essere stato il capo allenatore dei Texans.

"Apprezzo i giocatori e gli allenatori per essere rimasti con me durante gli alti e bassi della nostra stagione", ha dichiarato.

"Sono dispiaciuto che non abbiamo vinto più partite e che non avrò la possibilità di migliorare le lezioni che ho imparato, ma capisco perfettamente che questo è un business di fondo e che non ho fatto abbastanza. Voglio ringraziare la famiglia McNair e Nick Caserio per avermi dato questa opportunità, sarò sempre grato per questa esperienza".

"Auguro a questa squadra e all'organizzazione il meglio, stanno costruendo un programma speciale e credo davvero che il futuro sia luminoso per i tifosi dei Texans".

Culley è il sesto head coach ad essere licenziato dopo la conclusione della stagione 2021, dopo Flores dai Dolphins, Mike Zimmer dai Minnesota Vikings, Vic Fangio dai Denver Broncos, Joe Judge dai New York Giants e Matt Nagy dai Chicago Bears.

Correzione: Questo articolo è stato aggiornato con il nome corretto della squadra NFL del Minnesota.

Leah Asmelash della CNN ha contribuito a questo servizio.

