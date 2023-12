La NFL sceglie il suo primo ufficiale di gara donna di colore

La NFL ha dichiarato venerdì di aver aggiunto Chaka al suo elenco di ufficiali di gara per il 2021, rendendola la prima donna di colore della lega a ricoprire questo ruolo.

Chaka, educatrice della Virginia ed ex ufficiale di gara del football universitario, si è detta onorata di essere stata selezionata, ma che si tratta anche di "un risultato più grande di quello personale".

"È un risultato per tutte le donne, per la mia comunità e per la mia cultura", ha dichiarato Chaka in una dichiarazione rilasciata dalla Lega.

Chaka, in precedenza ufficiale di gara nella Pac-12 Conference e nella Conference USA della NCAA, ha officiato anche nell'Alliance of American Football, che ha avuto vita breve, nel 2019. È entrata a far parte dell'Officiating Development Program della NFL nel 2014.

La lega afferma che il programma offre ai migliori prospetti di officiatura nei ranghi collegiali "l'esposizione alle esperienze di gioco che gli ufficiali di gara della NFL devono affrontare, per determinare se hanno la capacità di avere successo".

"Gli anni di duro lavoro, dedizione e perseveranza di Maia - anche nell'ambito dell'NFL Officiating Development Program - le sono valsi un posto come ufficiale di gara nella NFL", ha dichiarato Troy Vincent Sr., vicepresidente esecutivo della NFL per le operazioni di football .

"Mentre celebriamo il Mese della Storia della Donna, Maia è un'apripista in quanto primo ufficiale di gara di colore e ci ispira a normalizzare le donne sul campo da football", ha dichiarato Vincent.

Al di fuori del campo da football, Chaka è un'insegnante di educazione fisica e sanitaria nella scuola pubblica di Virginia Beach.

La sua scelta da parte della NFL arriva sei anni dopo che la lega ha fatto di Sarah Thomas il suo primo ufficiale di gara femminile permanente.

Thomas è diventata la prima donna ad officiare una partita di playoff della NFL nel 2019 e la prima donna in una squadra di ufficiali di gara del Super Bowl quest'anno.

