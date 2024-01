La NFL ricorda ai giocatori di presentarsi "chiaramente" come ricevitori idonei dopo la controversa decisione dell'arbitro che ha messo fine alla partita Lions-Cowboys

Negli ultimi secondi della partita di Week 17 all'AT&T Stadium, una conversione da due punti che avrebbe dato a Detroit un vantaggio di un punto e probabilmente un'impressionante vittoria in trasferta è stata annullata dopo che gli ufficiali di gara hanno ritenuto che l'offensive lineman Taylor Decker - che indossa il numero 68 - non fosse un ricevitore idoneo quando ha preso un passaggio dal quarterback Jared Goff.

Altri due tentativi di tiro da due punti non sono andati a buon fine e i Lions hanno perso per 20-19.

Secondo l'arbitro Brad Allen, nel rapporto successivo, l'offensive lineman dei Lions Dan Skipper - che ha il numero 70 - è stato segnalato come ricevitore eleggibile, e non come Decker. Dopo la partita, Decker ha dichiarato ai giornalisti di aver detto ad Allen che era stato segnalato come ricevitore idoneo.

La decisione ha lasciato perplessi i Lions, con il capo allenatore Dan Campbell che ha spiegato ai giornalisti di aver parlato con gli ufficiali di gara prima della partita di come la squadra si sarebbe schierata sull'azione.

"Ho spiegato tutto prima della partita. OK? L'ho fatto. 70 hanno segnalato, 68 no. L'abbiamo lanciata a 68. Questa è stata la spiegazione", ha detto un frustrato Campbell.

Martedì la Lega ha inviato un video a tutte le squadre per ricordare ai giocatori l'importanza di segnalare chiaramente agli ufficiali di gara la loro idoneità come ricevitori, per evitare che in futuro si verifichi un incidente simile.

"È responsabilità del giocatore assicurarsi che il cambiamento di status sia chiaramente comunicato all'arbitro sia con un segnale fisico, con le mani alzate e abbassate davanti al petto, sia segnalando all'arbitro la sua intenzione di presentarsi come ricevitore eleggibile", ha detto nel video il vicepresidente senior della NFL Walt Anderson.

Per l'azione controversa, si vede Decker avvicinarsi all'arbitro Allen per segnalare l'idoneità, ma anche altri due offensive lineman - Skipper e Penei Sewell - si sono avvicinati ad Allen nel tentativo di confondere la difesa dei Cowboys su chi fosse il ricevitore idoneo.

Il video mostra un confronto tra il modo in cui Skipper - che è cerchiato - scende in campo per il tentativo di conversione da due punti e un'azione simile nel primo quarto di gioco.

Secondo le regole della NFL, qualsiasi giocatore offensivo con numero 50-79 o 90-99 può schierarsi come ricevitore di passaggi idoneo, ma deve segnalare immediatamente all'arbitro il cambiamento del suo status.

Fonte: edition.cnn.com