La NFL è la rara cosa che unisce tutti gli americani, democratici e repubblicani.

È questo che contraddistingue la NFL. Anche se la NFL dovrebbe forse preoccuparsi dei fan più giovani, il football è di gran lunga lo sport più popolare d'America. È uno sport la cui popolarità attraversa le divisioni politiche e razziali.

Basti pensare agli ascolti della partita di playoff Dallas Cowboys-San Francisco 49ers del 16 gennaio. Più di 41 milioni di persone in media si sono sintonizzate per la partita, mentre 50 milioni hanno visto i Cowboys perdere a causa di una delle più atroci chiamate di gioco che io ricordi. Ovviamente si trattava solo di una partita del primo turno dei playoff.

Per mettere questi 41 milioni in prospettiva, la trasmissione televisiva non calcistica più quotata del 2021 ha visto sintonizzarsi poco meno di 34 milioni di persone. Si tenga presente che quel programma - l'insediamento del Presidente Joe Biden e della Vicepresidente Kamala Harris - è stato trasmesso su più di una dozzina di canali.

E mentre la maggior parte della televisione sta lottando per mantenere gli spettatori nell'era dello streaming, la NFL ha guadagnato spettatori quest'anno. Nel corso del 2021, 75 dei 100 programmi principali erano partite della NFL.

Ma non si tratta solo di ascolti televisivi, bensì di interesse generale.

L'NFL è il re negli Stati Uniti

Un sondaggio Ipsos del 2021 ha chiesto agli adulti americani se fossero o meno fan di uno sport. La maggioranza (51%) ha dichiarato di essere fan del football professionistico.

Nessun altro sport (baseball professionistico, basket professionistico, hockey professionistico, calcio professionistico, basket universitario o football universitario) ha raggiunto il 40%. Infatti, solo il baseball professionistico e il calcio universitario hanno superato il 30%.

Sebbene diversi sondaggisti abbiano riscontrato livelli diversi di sostegno per il calcio professionistico - a seconda della formulazione delle domande e di altri fattori - è lo sport principale in tutti i sondaggi.

Inoltre, non c'è segno che la popolarità del calcio professionistico sia diminuita quando si esaminano i sondaggi Ipsos.

Nel 2007, lo stesso 51% degli adulti americani ha dichiarato di essere un fan del football professionistico.

Se si scava più a fondo, si capisce perché la NFL va così bene: è popolare in tutto lo spettro politico. Tra i democratici, il 51% ha dichiarato di essere fan della NFL. Tra i repubblicani, la percentuale è del 50%. La maggioranza (55%) degli indipendenti ha dichiarato di essere fan della NFL.

La stessa cosa si può notare osservando le ricerche su Google. La NFL non solo è il primo campionato più cercato in America, ma non esiste una relazione statisticamente significativa tra il livello di interesse delle ricerche per Stato e il voto di quello Stato alle elezioni del 2020.

In altre parole, gli stati in cui ha vinto il democratico Joe Biden cercano la NFL tanto quanto gli stati in cui ha vinto il repubblicano Donald Trump. Questo non è il caso di nessun'altra grande lega sportiva americana: MLB, MLS, NBA o NHL.

Ciò può essere sorprendente se si considera quanto accaduto negli ultimi cinque anni tra Trump e la NFL.

Nel 2017 Trump ha attaccato la NFL in seguito all'inginocchiamento dei giocatori durante l'inno nazionale. Nel 2020, Trump e i suoi alleati hanno nuovamente attaccato la lega dopo che altri giocatori si sono inginocchiati in seguito all'omicidio di George Floyd.

La dirigenza della NFL ha appoggiato le proteste nel 2020, mentre non lo ha fatto nel 2017. Forse si sono resi conto che Trump non stava avendo un grande impatto.

Infatti, proprio come ora, nel sondaggio Ipsos del 2007 almeno il 50% dei democratici e dei repubblicani era fan della NFL.

Divario razziale nella passione per la NFL?

Non sembra nemmeno che tra i fan della NFL ci sia un divario razziale maggiore di quello che c'era prima del 2017.

Nel sondaggio Ipsos, il 51% degli adulti bianchi ha dichiarato di essere fan della NFL, un dato identico a quello generale. Gli adulti di colore avevano una probabilità leggermente maggiore di essere fan della NFL, con il 62%, anche se nel grande schema si tratta di un divario razziale molto più piccolo di quello che vediamo su molte questioni in America. Ad esempio, gli adulti di colore avevano circa 40 punti in più di probabilità di dichiararsi fan dell'NBA rispetto agli adulti bianchi.

Quando nel 2007 Ipsos ha chiesto informazioni sulla passione per il calcio professionistico, il 54% degli adulti bianchi ha dichiarato di essere fan della NFL. Questo dato rientra nel margine di errore del sondaggio Ipsos del 2021.

Se c'è un segnale di allarme per la NFL, è l'opinione che i giovani hanno del campionato. I timori per le commozioni cerebrali potrebbero avere un ruolo nel fatto che circa 100.000 ragazzi delle scuole superiori hanno giocato a football alla fine del 2010 rispetto all'inizio del decennio.

Secondo i dati della National Federation of State High School Associations, il calcio rimane uno sport di punta per i liceali, ma il suo vantaggio rispetto ad altri sport si sta riducendo.

Consideriamo il calcio, che è lo sport preferito al mondo. Anche se gli studi dimostrano che le persone dovrebbero temere le commozioni cerebrali nel calcio, questo sport ha guadagnato terreno sul calcio.

Il calcio maschile nelle scuole superiori ha registrato un aumento della partecipazione di quasi 70.000 persone nel corso degli anni 2010. Il calcio femminile ha registrato un aumento di 40.000 partecipanti nello stesso periodo.

Il calcio ha comunque superato di poco il milione di partecipanti alle scuole superiori, rispetto a circa 459.000 ragazzi e 394.000 ragazze (per un totale di circa 850.000) che giocano a calcio. Ciò significa che il divario tra i giocatori di calcio e di football nelle scuole superiori è sceso da circa 360.000 a circa 155.000 nel corso del decennio.

Ci sono alcuni segnali che indicano che questo fenomeno si sta diffondendo anche tra gli appassionati di sport professionistici.

La maggioranza degli adulti sotto i 30 anni (56%) nel sondaggio Ipsos ha dichiarato di non essere fan della NFL. Questo dato è superiore di 15 punti rispetto a quelli di 70 anni e più, che hanno dichiarato di non essere fan solo per il 41%.

Il calcio professionistico, invece, ha visto aumentare la percentuale di fan a due cifre nel corso degli anni 2010 nei sondaggi Gallup.

Detto questo, non dobbiamo sopravvalutare i problemi del calcio. Rimane lo sport americano più popolare con un ampio margine. E mentre uno sport come il calcio sta recuperando terreno, gli adulti americani hanno circa 30 punti in più di probabilità di essere fan del football rispetto al calcio in tutti i sondaggi.

Il football - e la NFL - non sembrano rischiare di essere presto superati da un altro sport in termini di popolarità.

