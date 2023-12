La NFL comunica alle restanti squadre dei playoff che i giocatori non vaccinati non sono più soggetti ai test giornalieri di Covid-19

I protocolli Covid-19 aggiornati dalla lega e dalla NFL Players Association sono stati aggiornati "per eliminare la distinzione tra giocatori vaccinati e non vaccinati per determinare la cadenza dei test", ha dichiarato la NFL nella nota ottenuta dalla CNN.

Questo riguarda solo i circa 12 giocatori non vaccinati che non sono in vacanza per i test, che si riferiscono a quando un individuo che risulta positivo non deve fare il test per 90 giorni, ha detto il portavoce della NFL Brian McCarthy alla CNN.

La NFL e l'associazione dei giocatori hanno apportato diverse modifiche ai protocolli in questa stagione in risposta alla pandemia. A un certo punto, gli individui completamente vaccinati dovevano sottoporsi a test settimanali e quelli non vaccinati a test giornalieri.

Il 28 dicembre, la Lega ha dichiarato di aver ridotto il periodo di tempo in cui i giocatori che risultano positivi al virus possono essere isolati dalla propria squadra, dopo che sono state pubblicate le linee guida aggiornate del CDC.

Con effetto immediato, qualsiasi giocatore o membro dello staff che segnali sintomi sarà sottoposto a un test immediato, secondo l'ultima nota. "I test di sorveglianza mirati, in vigore dal 18 dicembre, continueranno.

"Questo approccio globale ai test, basato sui sintomi, riflette la nostra recente esperienza con la variante Omicron ed è conforme alle attuali raccomandazioni di salute pubblica e alle migliori pratiche impiegate nel settore sanitario, e offre la migliore opportunità di identificare e trattare tempestivamente i casi ed evitare la diffusione all'interno della struttura", si legge nella nota.

Il 15 dicembre, la lega ha dichiarato che quasi il 95% dei suoi giocatori era completamente vaccinato, così come il "100%" del resto del personale della NFL. La NFL, come altre leghe sportive, non obbliga i giocatori a vaccinarsi.

La stagione 2021 della NFL si sta concludendo, e rimangono solo Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers.

Il Super Bowl LVI si giocherà il 13 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, California.

Fonte: edition.cnn.com