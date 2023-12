La NFL affronta un intenso scrutinio sui protocolli per le commozioni cerebrali

La saga del quarterback dei Miami Dolphins Tua Tagovailoa, che si è conclusa con il suo trasporto in ospedale dopo aver subito una commozione cerebrale in un incidente dall'aspetto spaventoso, ha sollevato una serie di interrogativi sulla gestione delle lesioni alla testa.

È in corso un'indagine sulla gestione dell'apparente trauma cranico di Tagovailoa, mentre il consulente neurotraumatico non affiliato che ha partecipato alla prima valutazione della commozione cerebrale del quarterback non lavora più con la National Football League Players Association (NFLPA).

Il dottor Allen Sills, responsabile medico della NFL, ha dichiarato venerdì al corrispondente medico capo della CNN Sanjay Gupta che "faremo le cose per bene".

Tagovailoa salterà la prossima partita della squadra contro i New York Jets, domenica.

"È troppo presto per dare una tempistica precisa", ha detto l'allenatore dei Dolphins Mike McDaniel. "Posso tranquillamente dire che sarà fuori per la partita contro i Jets. Ma per tutto ciò che riguarda il resto, ancora una volta ci stiamo concentrando per assicurarci che sia in condizioni di salute ottimali e poi attraversare quel ponte, quindi è un po' presto per dare una tempistica definitiva".

McDaniel ha aggiunto che Tagovailoa si trova attualmente all'interno della struttura della squadra e ha avuto "un paio di giorni positivi".

"Sta solo cercando di seguire la procedura e il protocollo corretti per sentirsi al 100%", ha detto McDaniel. "So che sarà diligente e se ci saranno cose che gli daranno problemi in termini di luci o altro, le chiuderemo".

L'inizio del controllo

Tutto è iniziato domenica 25 settembre, durante la vittoria dei Dolphins per 21-19 sui Buffalo Bills.

Tagovailoa è stato messo brevemente fuori gioco nel secondo quarto dopo che un colpo del linebacker dei Bills Matt Milano ha costretto la parte posteriore del casco del QB dei Dolphins a colpire l'erba.

Il 24enne quarterback si è rialzato barcollando ed è stato portato negli spogliatoi per un controllo della commozione cerebrale. Milano è stato segnalato per una penalità di roughing the passer.

I Dolphins avevano inizialmente annunciato che Tagovailoa non era in grado di rientrare in campo per un trauma cranico, ma è tornato in campo nel terzo quarto e ha concluso la partita lanciando per 186 yard e un touchdown.

Tagovailoa ha dichiarato ai giornalisti dopo la partita di essere caduto sulla schiena prima che la testa colpisse il manto erboso, causando il blocco della schiena e il conseguente inciampo. Ha aggiunto che è stato valutato per una commozione cerebrale, ma alla fine è stato scagionato.

McDaniel, il capo allenatore dei Dolphins, ha alluso a un infortunio alla schiena dopo la partita, dicendo che la schiena di Tagovailoa si era "piegata" in un'azione precedente, ma che il colpo ha "allentato la schiena" facendo traballare le gambe. McDaniel ha aggiunto che Tagovailoa gli ha detto che la sua schiena era come "Gumby", un riferimento al classico personaggio animato verde.

Solo quattro giorni dopo, Tagovailoa è sceso in campo con i Dolphins contro i Cincinnati Bengals nel Thursday Night Football.

Tagovailoa è stato placcato dal difensore dei Bengals Josh Tupou nel secondo quarto ed è rimasto immobile sul campo per diversi minuti.

L'intera linea laterale dei Dolphins è entrata in campo mentre Tagovaila veniva messo su una barella. I tifosi dei Bengals presenti al Paycor Stadium di Cincinnati hanno mostrato il loro rispetto mentre Tagovailoa veniva portato fuori dal campo.

Il video ha mostrato che Tagovailoa aveva gli avambracci flessi e le dita contorte, un segno che secondo Gupta, neurochirurgo, è una "risposta di scherma" e può essere collegato a una lesione cerebrale. Gupta ha chiesto a Sills, anch'egli neurochirurgo, quanto fosse preoccupato dopo aver visto il video.

"Beh, ovviamente sono preoccupato come voi, in quanto neurochirurgo, e come chiunque abbia una lesione significativa e segni neurologici di questo tipo", ha detto Sills.

"La preoccupazione immediata è... assicurarci che nel momento in cui facciamo tutto il possibile per fornire le cure più esperte e tempestive... assicurare le vie aeree, assicurarci che non ci siano lesioni alla colonna vertebrale e così via".

"Sono preoccupato per quell'infortunio e per tutti gli infortuni".

Tagovailoa è stato autorizzato a tornare a Miami dopo aver visitato l'ospedale, e McDaniel ha detto ai giornalisti venerdì che il suo quarterback era di "buon umore".

Ma Chris Nowinski, cofondatore e CEO della Concussion Legacy Foundation, ha detto alla NFL che deve "fare meglio".

"È una questione più grande dei protocolli", ha twittato Nowinski. "Una commozione cerebrale può cambiare la vita. Per me è una questione personale. Non possiamo permettere che altri bambini crescano senza il loro padre". La CNN ha offerto alla NFL il diritto di replica al tweet di Nowinski.

Il ricevitore dei Minnesota Vikings Adam Thielen ha detto che la lega ha il dovere di "proteggere" i quarterback quando vengono colpiti alla testa.

"Ovviamente, devono essere chiamati perché dobbiamo proteggere i nostri quarterback in questa lega", ha detto Thielen quando gli è stato chiesto di colpire il casco del quarterback dei Vikings Kirk Cousins. "Sono enormi e molto importanti per il successo di questa lega e di queste squadre, per avere un buon prodotto in campo. Bisogna proteggere questi ragazzi".

La NFL e la NFLPA hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui affermano che entrambe le parti concordano sulla necessità di aggiornare i protocolli, in particolare per quanto riguarda gli incidenti di "instabilità motoria grossolana".

Sills ha detto a Gupta che la revisione in corso include i giocatori, la NFL e la NFLPA, oltre ad allenatori, medici ed esperti indipendenti.

"Saremo molto trasparenti e aperti su ciò che abbiamo appreso e sulla sequenza esatta degli eventi", ha aggiunto Sills.

Domenica Gupta ha notato che Tagovailoa ha avuto problemi a camminare dopo che il suo casco ha colpito il manto erboso nella partita contro i Bills - un potenziale segnale di "no-go", che significa che un giocatore non dovrebbe e non dovrebbe tornare in campo.

Sills ha detto che una tale "instabilità motoria" è un segnale di "no-go" se si determina che è dovuta a una causa neurologica.

Il colpo dei Bills è ancora in fase di revisione, ha detto, e "è molto difficile giudicare solo dal video". Sills ha sottolineato che la decisione se un giocatore può tornare a giocare non viene mai presa da una sola persona, ma piuttosto da un gruppo di medici, tra cui un esperto neurologo indipendente.

Domenica, due quarterback hanno lasciato la partita in seguito al protocollo di commozione cerebrale: Tyrod Taylor dei New York Giants e Brian Hoyer dei New England Patriots.

L'allenatore dei Baltimore Ravens John Harbaugh ha definito gli eventi "sorprendenti", mentre il presidente della NFLPA JC Tretter si è detto "indignato" per quanto accaduto.

"Finché non avremo un metodo oggettivo e validato per diagnosticare le lesioni cerebrali, dobbiamo fare tutto il possibile, compresa la modifica dei protocolli, per ridurre ulteriormente il potenziale di errore umano", ha dichiarato JC Tretter in una dichiarazione su Twitter.

"Un fallimento nel giudizio medico è un fallimento dei protocolli quando si tratta del benessere dei nostri giocatori".

Qual è il protocollo della NFL per le commozioni cerebrali?

Un giocatore entra nel protocollo di commozione cerebrale se ha ricevuto un colpo alla testa e presenta o riferisce sintomi o segni che fanno pensare a una commozione cerebrale o a uno stinger (lesione da schiacciamento di un nervo) o se il preparatore atletico della squadra, l'osservatore ATC di cabina, il medico della squadra, l'ufficiale di gara, l'allenatore, il compagno di squadra, il consulente non affiliato per i neurotraumi (UNC) di bordo campo o l'UNC di cabina avviano il protocollo.

Il giocatore viene portato a bordo campo o stabilizzato sul campo e sottoposto a test.

Il medico della squadra e l'UNC eseguono un'indagine a bordo campo che comprende la valutazione di elementi quali i segni di "non ritorno" (perdita di coscienza, instabilità motoria, confusione, amnesia), l'anamnesi dell'evento, i segni/sintomi di commozione cerebrale, la revisione dei video e un esame neurologico mirato che comprende un esame del rachide cervicale, la valutazione del linguaggio, l'osservazione dell'andatura e dei movimenti oculari e l'esame pupillare.

Se uno qualsiasi dei test viene giudicato positivo, non conclusivo o sospetto di commozione cerebrale, il giocatore viene accompagnato nello spogliatoio per un'ulteriore valutazione che comprende l'NFL SCAT completo e un esame neurologico completo.

In caso di anomalie, il giocatore non può tornare a giocare e rimane nello spogliatoio, dove viene periodicamente valutato dall'équipe medica.

Ogni giocatore della NFL a cui viene diagnosticata una commozione cerebrale deve seguire un processo in cinque fasi prima di essere autorizzato ad allenarsi o a partecipare a una partita.

Perché le commozioni cerebrali sono importanti nella NFL?

Le commozioni cerebrali e la loro prevenzione sono diventate un tema importante negli ultimi anni a causa del loro legame con le malattie cerebrali più avanti nella vita.

Nel 2017, uno studio pubblicato sulla rivista medica JAMA (Journal of the American Medical Association) ha rilevato che l'encefalopatia traumatica cronica, nota come CTE, è stata riscontrata nel 99% dei cervelli di giocatori della NFL deceduti e donati alla ricerca scientifica.

Questa malattia neurodegenerativa del cervello può essere riscontrata in individui che sono stati esposti a ripetuti traumi cranici. La malattia è patologicamente caratterizzata da un accumulo di proteina tau anomala nel cervello che può disattivare i percorsi neurologici e portare a una serie di sintomi clinici. Questi includono perdita di memoria, confusione, alterazione del giudizio, aggressività, depressione, ansia, problemi di controllo degli impulsi e talvolta comportamenti suicidi.

Può essere diagnosticata formalmente solo con un'autopsia e la maggior parte dei casi, anche se non tutti, sono stati riscontrati in veterani o in persone che hanno praticato sport di contatto, in particolare il football americano.

Unostudio del 2018 ha rilevato che la CTE può iniziare presto e senza alcun segno di commozione cerebrale. Il dottor Lee Goldstein, uno degli autori dello studio pubblicato sulla rivista Brain, e i suoi colleghi dell'Università di Boston hanno valutato i cervelli di quattro atleti deceduti, di età compresa tra 17 e 18 anni. Tutti e quattro erano morti in un periodo compreso tra un giorno e quattro mesi dopo aver subito un qualche tipo di trauma cranico legato allo sport e avevano un passato da giocatori di football.

All'inizio di quest'anno, l'ex giocatore della NFL Demaryius Thomas è morto improvvisamente all'età di 33 anni. Mesi dopo, la famiglia di Thomas ha dichiarato che al momento della morte soffriva di CTE al secondo stadio.

Sempre negli ultimi anni, a Vincent Jackson, morto all'età di 38 anni, e a Phillip Adams - che ha sparato fatalmente a sei persone prima di togliersi la vita - è stata diagnosticata postuma la CTE.

Uno studio del 2021 ha inoltre rilevato che i giocatori della NFL hanno circa quattro volte più probabilità di morire di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), nota anche come morbo di Lou Gehrig, rispetto al pubblico in generale.

La SLA è una malattia neurodegenerativa che viene diagnosticata più spesso negli uomini bianchi anziani. Le cause sono ancora sconosciute e la maggior parte dei casi è considerata sporadica.

I ricercatori hanno ipotizzato una relazione tra il trauma cranico e la SLA a causa di un legame simile rilevato tra il calcio e la malattia neurodegenerativa CTE. Ricerche precedenti hanno rilevato che la CTE e la SLA potrebbero avere impatti simili sul cervello.

Jamie Gumbrecht, David Close e Homero de la Fuente della CNN hanno contribuito a questo servizio.

