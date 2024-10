La New York Liberty ha frustrato il tentativo delle Las Vegas Aces di assicurarsi un terzo titolo consecutivo, avanzando alle finali della WNBA.

Dopo la loro vittoria, la Liberty ha ottenuto una vittoria per 3-1 nella serie al meglio delle cinque, costringendo i due volte campioni a cedere il passo e concedendo alla squadra la loro seconda apparizione consecutiva alle WNBA Finals.

A guidare New York c'era la due volte MVP Breanna Stewart, che ha messo in mostra un promettente double-double con 19 punti e 14 rimbalzi. Sabrina Ionescu, scelta numero uno, ha contribuito con un impressionante 22 punti e 7 rimbalzi, rimbalzando indietro da una prestazione deludente in Gara 3 dove aveva segnato solo 4 punti.

"È Vegas, sappiamo tutti che ci daranno il loro massimo," ha commentato Stewart dopo la partita. "Ci hanno battuto lo scorso anno e volevamo assicurarci di continuare, tornare alle Finals e rimediare a ciò che non eravamo riusciti a fare lo scorso anno."

Nella stagione precedente, la Liberty aveva subito una sconfitta in quattro partite consecutive contro gli Aces, durante le WNBA Finals. Questa volta, New York, la squadra numero uno, ha chiuso con un record di 6-1 contro Las Vegas, inclusi i playoff.

La serie è iniziata con una vittoria per 2-0 per la Liberty, ma non sono riusciti a fare il sweep in Gara 3, poiché gli Aces sono riusciti a ottenere una vittoria stretta, stabilendo un record di 12 vittorie consecutive in casa nei playoff.

Tuttavia, poiché nessuna squadra nella storia della WNBA è mai uscita vittoriosa da uno svantaggio di 0-2 in una serie di playoff al meglio delle cinque, gli Aces si sono trovati di fronte a ostacoli significativi prima di Gara 4.

Preparati per un incontro serrato per tutta la durata, gli Aces si sono portati in vantaggio per 3-0 all'inizio della partita, ma non sono riusciti a mantenere il loro vantaggio per il resto dell'incontro.

Entrando nell'ultimo quarto con un vantaggio di 53-51, la Liberty ha intrapreso una serie di 16-2 per distaccarsi dagli Aces.

La tre volte MVP A’ja Wilson ha segnato 19 punti e 10 rimbalzi, mentre Kelsey Plum ha segnato 17 punti nella sconfitta per gli Aces.

Nonostante la loro vittoria, Ionescu ha sottolineato l'ambizione della squadra di conquistare il primo campionato WNBA della franchigia.

"Non abbiamo ancora ottenuto nulla, tutti qui lo capiscono," ha detto Ionescu. "Vogliamo mantenere il nostro livello di gioco eccezionale, come lo abbiamo fatto per tutta la stagione. Siamo a tre vittorie dalla fine e questo è un fatto importante da ricordare. Dobbiamo uscire e combattere perché non ci è stato ancora dato nulla."

La Liberty si prepara ad affrontare la vincente della semifinale tra il Connecticut Sun e il Minnesota Lynx, che attualmente è in parità 2-2.

La Gara 1 delle WNBA Finals è prevista per l'10 ottobre.

