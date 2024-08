- La nazione si assume la responsabilità delle accuse contro Gema legate a raduni nei night club.

La Turingia ha concesso una pausa alle associazioni riguardo al pagamento delle tasse per l'utilizzo della musica negli eventi. Hanno stretto un accordo con la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), il che significa che lo stato coprirà le tasse GEMA per un massimo di quattro eventi per associazione nella seconda metà del 2024. Lo ha reso noto la Cancelleria di Stato. È obbligatorio ottenere una licenza quando la musica viene riprodotta pubblicamente.

Gli eventi che possono beneficiare di questa esenzione dalle tasse non devono superare i 500 metri quadrati e devono essere gratuiti per i partecipanti. Tutte le organizzazioni non profit, benefiche e religiose operative nella Turingia, principalmente gestite da volontari, potranno godere di questo vantaggio. Tuttavia, le organizzazioni politiche non sono incluse in questa regola.

Un accordo equo per tutti i coinvolti

L'obiettivo era raggiungere un accordo mutualmente vantaggioso che avrebbe beneficiato sia le organizzazioni di volontariato che i musicisti sostenuti da GEMA. Questo contratto non doveva mettere in perdita gli artisti sostenuti da GEMA.

Le associazioni che già beneficiano di un accordo forfettario con GEMA trarranno anche vantaggio da questo nuovo contratto - a condizione che abbiano eventi aggiuntivi non coperti dai loro contratti esistenti.

Questo accordo forfettario è in linea con l'assunzione delle tasse GEMA della Legge sul Volontariato della Turingia, come stabilito nella risoluzione del parlamento statale del 20 dicembre 2023, e viene implementato dalla coalizione rossa-rossa-verde.

